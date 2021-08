Bemutatkozik Tokodaltáró, ahol fontos a környezetvédelem

Minden rosszban van valami jó, így a tokodaltárói önkormányzat az ősztől tavaszig tartó nehéz időszakban a tervezésre, illetve a pályázatok benyújtására fókuszált. A település vezetésének eltökélt célja, hogy a község tovább haladjon előre a fejlődés útján.

A hosszúra nyúlt második, illetve harmadik járványhullám alatt az akkor még érvényben lévő kormányrendeletek értelmében nem ülésezhetett a képviselő-testület, így tavaszig Petrik József polgármester egy személyben hozhatta meg a határozatokat. Természetesen a döntés előtt kikérte a képviselők véleményét, így mondhatni közösen döntöttek a falut érintő kérdésekről.

– Tavaly novemberben az önkormányzat saját forrásából megvalósult az Illyés Gyula utca felújítása, az útszakasz teljes hosszában térkőburkolatot kapott. Sajnos a projektben nem szerepelt a vízelvezető árok fejlesztése, de megoldást és pénzügyi forrást kell találnunk az árok felújítására is – mondta Petrik József.

Elvezetnék a csapadékvizet

Tokodaltárón bizonyos időközönként problémát okoz a Gete-hegy irányából érkező csapadékvíz, ezért jó hír, hogy az önkormányzat a TOP-ban 81 millió forintnyi összeget nyert a vízelvezető rendszer fejlesztésére. Nemrégiben több átereszt és árokszakaszt is kialakítottak, így az elmúlt időszakban nem keletkeztek károk. Tervezik, hogy a Váci Mihály utca mellett egy vízjogi engedéllyel rendelkező övárkot alakítsanak ki. Ezzel párhuzamosan megtisztítanák a hordaléktól a 10-es főúton található átereszt is és a Tokodaltáró táblától a Bányász utcáig zárt csapadékvíz-elvezető rendszert építenének ki. Jelenleg a terveket készítik, ezt követően kiírhatják a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre.

A polgármester megjegyezte: a térkőborítás miatt az eredetihez képest magasabb lett az utca szintje, így néhány ingatlanra nehezebbé vált a bejutás. Éppen ezért anyagi, illetve természetbeni hozzájárulással egyénileg segítik az érintett tulajdonosokat abban, hogy szintbe tudják hozni a kapubejárókat.

Biztonságosabbá vált az átkelés

A Bányász utca, illetve a József Attila utca találkozásánál lévő gyalogos-átkelőhelyen iskolaidőben rengeteg tanuló közlekedik, ugyanis a Bányász utca Gete-hegy felőli végén található a község általános iskolája. A civilek és a képviselő-testület is korábban veszélyesnek ítélte a zebrát, mivel a kis utca szűk keresztmetszete miatt a beforduló járművek akár el is sodorhatták volna a gyalogosokat. Az önkormányzat egy rövid szakaszon járdát épített, a zebra másik oldalán a régi rámpa helyett egy új felhajtó épült. Így babakocsival, kerekesszékkel közlekedők és a gyalogosok számára is biztonságosabbá vált az áthaladás. A felújításban rengeteg segítséget nyújtottak helyi lakosok, vállalkozók.

Folyamatosan növekszik a település lélekszáma, egyre több gyermek él Tokodaltárón, emiatt egyre inkább szükségessé válik a Brunszvik Teréz Óvoda bővítése.

Tornaterem

Sikeres pályázat eredményeként megvalósulhat a tornaterem felújítása. Az önkormányzat a Belügyminisztériumtól mintegy 20 millió forintot nyert a világítás és az öltözőhelyiségek korszerűsítésére, a nyílászárók cseréjére és a külső homlokzat újravakolására. A projekthez mintegy 6 millió forint önerőt biztosítanak.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) egy új tornaszobát szeretnének kialakítani, a mostani tornahelyiséget pedig csoportszobává építenék át. A projekt keretében továbbá a tető és vizesblokkok felújítását is megvalósítanák. Jelenleg a tanulmánytervek készülnek.

A polgármester bízik a pozitív elbírálásban, emellett köszöni dr. Völner Pál ország­gyűlési képviselőnek, illetve Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének a pályázatok terén nyújtott eddigi segítségét.

Bemutatták a falut

A megyei önkormányzat Megyénk körül megyünk körül megyei identitásprogramja keretében Tokodaltáró Ácsteszér település delegációját látta vendégül.

Civilek

Egyre több civil kezdeményezéssel találkozunk a településen, településszépítő és az önkormányzatot segítő munkájuk egyre több alkalommal mutatkozik meg. Az Aktívan Tokodaltáróért Közösen csoport tagjai több településfejlesztő projekt megvalósítását kezdeményezték az önkormányzatnál, de önálló ötleteiket meg is valósítják, a volt teniszpálya parkjának gondozását szinte teljesen magukra vállalták. Magánszemélyek és helyi vállalkozók is önzetlenül segítik a települést. Ilyen projektek keretében szépül településünk több pontja.

A páros találkozó részeként egy helyi negyedikes diák, Molnár Renáta népdalcsokrot énekelt a művelődési ház színpadán és megcsillogtathatta káprázatos tehetségét. A vendégek megtekintették az ásvány- és ősmaradvány-kiállítást is, majd ellátogattak az egykori bánya, lejtakna bejáratához. Az önkormányzat továbbra is szeretné tartani a kapcsolatot Ácsteszérrel.

Szemetet szedtek

Az önkormányzat több éve már ádáz küzdelmet folytat az illegális hulladéklerakókkal szemben, akik az Esztergom-Kertváros és Tokodaltáró közötti területen rendszeresen helyeznek el szemetet.

Környezet

Az önkormányzat igyekszik folyamatosan rendben tartani Tokodaltáró zöldfelületeit. Nemrégiben sikeresen pályáztak az Agrárminisztérium által koordinált Településfásítási Programban, melynek keretében őszi ültetésre harminc facsemetét nyertek el, így tovább csinosíthatják a községet.

Mivel korábban mindkét település felől szabadon be lehetett hajtani a helyszínre, így sokan oda hordták a kommunális hulladékot, de rendszerint kibelezett hűtők, autóbontásból származó alkatrészek és számtalan gumiabroncs is hevert a földutak mellett, illetve a fák között. Az elmúlt években fizikai akadályokat, árkokat, kamerákat, sorompókat és beton elemeket is kihelyeztek, így folyamatosan útját állják a szemetelőknek.

Intézmények

A Bányász Művelődési Ház renoválására évente jelentős összeget fordít az önkormányzat. Önerőből elkezdték az épület homlokzatának felújítását, a korábbi években elkezdték, és most folytatják a nyílászárók cseréjét. Legutóbb a dísztermet parkettázták újra, a bányászemlékeket őrző kiállítás pedig az emeleten egy új helyiségben kapott helyet.

A Tisztítsuk meg az Országot! programban sikeresen pályázott az önkormányzat és sikerült mintegy száz köbméternyi hulladékot elszállíttatniuk a területről. Sajnos a jelenség nem szűnt meg, hiszen az elkövetők most a Gete-hegy alatti területet szennyezik. Tokodaltáró és Tokod közös erővel dolgozik azon, hogy valamilyen módon a hegyalját is lezárják az illetéktelenek elől és felszámolják az állapotokat.

Mozi

Bár a környéken csak Nyergesújfaluban, illetve Párkányban működik mozi, a helyiek örülnek, ha helyben nézhetnek filmeket. Jó hír, hogy elindult a Mozgómozi, havonta egyszer vasárnaponként hat filmet vetítenek le az érdeklődőknek. Az ezer forintos jegy sokakat csábít, a változatos műsorral több korosztály is megszólítható.

Az önkormányzat idén is élt a Magyar Falu Program nyújtotta lehetőségekkel, éppen ezért most újabb célterületekre adták be a pályázataikat. Már létrehozták a tanyagondnoki szolgálatot, melyhez pályázati úton szereznének be kisbuszt, továbbá közművelődési célokra mintegy 3 millió 35 ezer forintot nyertek el. Bíznak benne, hogy a felelős állattartást elősegítő programban is nyerhetnek támogatást.

Már várják a sportparkot