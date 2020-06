Bemutatkozik Kömlőd, ahol a jövő generációjára is odafigyelnek

– Jelenleg nyolcvan százalékos készültségben van óvodánk felújítása – ezzel az örömhírrel fogadott minket Bogáth István településvezető. Az épület 1950-ben épült, azonban az intézmény fennállása óta jelentősebb felújítási munkálatok nem történtek, így az épület állapota jelentősen leromlott az évtizedek alatt.

A jogszabályokban előírtakhoz képest nem volt minden helyiség megtalálható a Gézengúz Napközi Otthonos Óvodában, most azonban teljesen új arculatot kap. Eddig nem voltak például külön foglalkozást biztosító termek, miként tornaszoba, megfelelő öltözői és dolgozói iroda sem.

Nyolc településre járnak az iskolások

A Magyar Falu program keretében és szorosan kapcsolódva az óvoda felújításával megpályázott, az udvar rendbetételére vonatkozóan. Az összeg magába foglalja az parkosítást és néhány új játékelem beszerzését. Bogáth István polgármester hozzátette, az előzetes tervek szerint késő ősszel már költözhetnének is a gyermekek. Két csoport van, 43 gyermekkel. A településvezető beszámolt lapunknak arról is, hogy míg az óvoda épül-szépül, az iskolai tanítás végleg megszűnt a településen. Ez azért is érdekes, mert egyre nagyobb a letelepülési kedv, dacára annak, hogy a kömlődi gyermekek kénytelenek Bokodra, Dadra, Kecskédre, Kocsra, Környére, Oroszlányra, Tatára és Tatabányára utazni általános iskolába.