Bábolnára látogatott Kako japán hercegnő

A japán hercegnőt a Lovasmúzeum bejáratánál Nagy István agrárminiszter, Haál Gábor igazgató és Cseri Dávid referens fogadta, majd tárlatvezetésen mutatták be a Lovasmúzeumot, a bábolnai ménes történelmének kiemelt tárgy emlékeit. A Ménesbirtok bejárati épületének teraszáról megtekintették a száznál több rózsatövet számláló kertet. Nagy István elmondta, immár több mint 230 éve folyik szünet nélkül állami irányítású, minőségi lótenyésztés Bábolnán.

A Ménesbirtok udvarán ötösfogattal megtett kocsizás után a hercegnőt a fedett lovardába kísérték, ahol Haál Gábor igazgató lovászokkal bemutatta az arab, az angol és a Shagya telivéreket. Nagy István felidézte, hogy a XIX. század fordulóján a császári család galopp lovakat versenyeztetett Budapesten, és napjainkban is van zsoké tanuló Magyarországon Japánból.

Nagy István agrárminiszter Kako hercegnő látogatása után elmondta, Japán és Magyarország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulóját és 130 évvel ezelőtt jártak Bábolnán japán követek. A miniszter hozzátette: hercegnővel azon a teraszon állhattak, ahonnan 1889-ben a császári követek egykor Bábolna legjobb katonalovaiból válogattak az udvar számára. A vendégnek meg is mutatták a dokumentumokat, amelyek arról tanúskodnak, hogy a császári udvar lovaiban magyar vér is található.

A hercegnő néhány nappal ezelőtt még Bécsben tartózkodott, onnan utazott Magyarországra, ahol pénteken Áder János köztársasági elnökkel is találkozott.

On September 20th, Princess Kako paid a courtesy visit to President of Hungary Janos Ader and his wife Anita Herczegh at the at the Hungarian Presidential Palace. She also attended luncheon with the couple.

📸 Kyodo, Jiji, FNN

