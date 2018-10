Megindító emlékezés Tatán az Aradi 13 emléknapján

Tatán méltóan ünnepeltek az Aradi vértanúk emléknapján. A emlékműsoron közreműködött többek között a város tanulói, és a fúvószenekar is.

A tizenhárom vértanú és a szintén kivégzett Batthyány Lajos, Magyarország első független miniszterelnöke előtt tisztelegtek az ünnepséggel.

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében az aradi vértanúk tiszteletére rendeztek ünnepi megemlékezést és koszorúzást október 6-án a Fenyő téri emlékoszlopnál, melyet a Szövetség Tatáért Alapítvány kezdeményezésére Cs. Kiss Ernő fafaragó alkotott 2013-ban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A tatai megemlékezésen beszédet mondott Michl József polgármester. A városvezető kiemelte:

– Október 6. nemzeti gyásznap, amikor gyászoljuk a tizenhárom és a többi honvédő édesapát, fiút, de ha mélyebben elgondolkodunk, sok minden mást is gyászolunk mai világunkban. Sokszor kell gyászolnunk például az anyanyelvünket amelybe annyi rútság kerül, hogy lassan elveszítjük. Gyászolnunk kell a szokásainkat és a példaképeinket, mert azok is megkoptak, elvesztek, vagy a széteső közösségeinket, melyek nélkül életképtelenek leszünk. A gyászmunkát nekünk ma élőknek is el kell végeznünk a folyamatos emlékezéssel, a gyermekeink igaz tanításával, valamint azzal, hogy olyan irányba haladunk, melyet az őseink mutattak meg és amelyre ők tanítottak bennünket. Évről évre október 6-án, az aradi vértanúk emlékművénél hálával kell emlékeznünk a történelmünkből mindenkire, akinek bármit is köszönhetünk mi magyarok, és mi tataiak. Mindenkire, aki életét adta a közösségünkért, vagy a munkájával, a szorgalmával, a tudásával, a jóságával, a szeretetével adott valamit nekünk – zárta beszédét Michl József.

A helyszínen ökumenikus áldást mondtak a református és az evangélikus egyház képviselői, dr. Szabó Elődné lelkipásztor és Frankó Mátyás evangélikus lelkész.

A megemlékezésen közreműködött Petrozsényi Eszter, a Menner Bernát Zeneiskola fúvószenekara Belső Máté vezetésével, a Csevergő Énekegyüttes, valamint a Tatai Református Gimnázium tanulói.