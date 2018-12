90. születésnapját ünnepelte Tata Ica nénije, aki még defibrillátort is adományozott

Mészáros Istvánné Ica néni neve sok tatai előtt ismert, hiszen hosszú időn át jótékonykodott a városban és a térségben.

Most 90. születésnapja alkalmából dr. Beró Henrietta alpolgármester köszöntötte Mészáros Istvánné Ica nénit, december 17-én, számol be a Tata.hu.

Ica néni Újvidéken született, a háború miatt 1944-ben menekültek Magyarországra, majd 1950-ben került Tatára. Ica néninek három gyermeke született, akiket egyedül nevelt fel. Kezdetben a gyerekek mellett különböző munkákat vállalt, zsákot varrt, házaknál főzött, vagy éppen disznóvágásoknál segített, s a házukat is maga építette fel. 1960-ban aztán a vendéglátóiparba került, ahol számos feladatot ellátott, végül étteremvezető-helyettes lett, ebből a munkakörből ment nyugdíjba.

Ica néni 22 évig kötött, 620 pulóvert készített, emellett sapkák, mellények és más ruhadarabok is kikerültek a kezei alól, melyeket aztán szétosztott a rászorulók között. Adományaiból részesültek erdélyi árvák, dunaalmási fogyatékkal élők, és református hittanra járó gyermekek is. Ica néni pénzadományából 2011-ben új defibrillátort vásárolhatott a megyei Mentőalapítvány. Aktív évei alatt a városban sokaktól kapott fonalat a kötéshez, és nagyszámú újságcikk is megjelent róla, az elismeréseknek és köszönő okleveleknek most is külön helyük van a ház egyik falán

Ica néni ma már nem köt, napjai olvasással, rejtvényfejtéssel és tévénézéssel telnek. Azt mondja, hosszú életét a géneknek köszönheti, de fontos az is, hogy megtanuljuk: adni jobb, mint kapni, mert így láthatjuk mások boldogságát.

Isten éltesse Ica nénit, boldog születésnapot, egészséget, és örömökben gazdag hétköznapokat kívánunk!

