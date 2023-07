A fertőtlenítéssel akadt a legtöbb gond

A Szupermenta program keretén belül 12 kutyapanziót ellenőriztek nemrég. Két létesítmény nem szerepelt a hivatalos nyilvántartásban panzióként. A Nébih szerint mindkét hely eleget tett a felszólításnak, így ma már ők is regisztrált kutyapanzióként működnek. A panziókat értékelték is. A legfontosabb szempontok a vizsgálat során a szökésbiztosság és a bokszok és kennelek biztonsága volt. Ezen kívül kiemelt figyelemmel ellenőrizték a beteg, sérül kutyák megfelelő elkülönítési lehetőségét. Ezeknek az előírásoknak minden vizsgált panzió megfelelt. Az ellenőrök bizonyos fertőtlenítése eljárásokban találtak hiányosságokat. Kifogásolták a fertőtlenítés eszközeit és módját. Ezen kívül az oltási könyvek és kisállat útlevelek helyszínen tartásával is akadtak problémák.