Azt is kérte felhívásában, hogy akár arccal és név nélkül is jó neki, ha valaki arról mesél, hogy milyen tapasztalatai vannak egy akkumulátorgyárban (mondjuk a komáromiban) dolgozva. Arra volt kíváncsi, hogy az illető „találkozott-e veszélyes anyagokkal”, valamint „lettek-e egészségügyi problémái ami talán(!) az ottani munkájához köthető”, illetve volt-e védőfelszerelése. A riporter privát üzenetben várta a jelentkezéseket. Sikerrel járt, a videoriport elkészült. Ebből nem meglepő módon az derül ki, hogy a komáromiakhoz hasonlóan nagyon nagy veszélyben vannak az ácsiak is.