A napokban hozta nyilvánosságra az Európai Gumiabroncs- és Gumigyártók Szövetsége, hogy tovább csökkentek az európai abroncseladások. A Magyar Gumiabroncs Szövetség adatai szerint 2023 második negyedévében 12 százalékos visszaesést mértek a személyautókhoz vásárolt abroncsok piacán az előző negyedévhez képest. Közleményük szerint a folyamat mögött a teljes értékláncon végigfutó költségemelkedés, a széles körű infláció és a világgazdasággal kapcsolatos aggodalmak húzódnak meg. Ami ebben a gazdasági károkon túl ijesztő, hogy sokan életveszélyes gumiabroncsokkal közlekednek és ezzel mások életét is veszélyeztetik.

Molnár Gábor csak megerősíteni tudta ezt. Mint mondta: átvizsgálják a gumikat, s ha hibát találnak vagy túl sokat futott az abroncs, cserét javasolnak. De nemrég akadt rá példa, hogy egy szinte használhatatlan gumi cseréjét javasolva a személyautó tulajdonosa ígérte, hogy másnap visszamegy az új garnitúráért, ám azóta sem látták.

– A mi fő beszállítónk is harminc százalékkal kevesebb abroncsot értékesít. Az élet drágulása miatt érthető ugyan, hogy sokan ezen is spórolnak. Ám használhatatlan abroncsokon nem szabad közlekedni, mert az maga az életveszély. Ami nagyon furcsa, hogy kétéves, még 2-3 évig jó állapotú gumikat is árulunk féláron, ám ezt sem viszik.

Az új gumiárakról az szakember elmondta, hogy egy olcsóbb típus darabja 18-20 ezer forint, míg az átlagos minőséget 23-24 ezer forintért lehet beszerezni. A tatabányai gumis szakember szerint még akkor is jobban jár valaki, ha részletekben veszi meg a szettet, mintha balesetet szenved az abroncs rossz állapota miatt.