Az oroszlányi képviselő-testület legutóbbi, rendkívüli ülésén elfogadta a Fidesz-KDNP frakció módosító javaslatát, és július 1-jével a közvilágítás újra teljes üzemidőben és teljes volumenben visszakapcsolásra kerül. Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője örült a hírnek és ezt megosztotta közösségi oldalán is. Ám nem állt meg itt, hanem azt is leírta, hogy szerinte miért most tudott teljes támogatást kapni a helyi Fidesz-KDNP frakció többszöri javaslata.

Felidézte, hogy 2019-ben Oroszlányban az OLPK (Oroszlányi Lokálpatrióták Köre Egyesület) választási szövetség kapott nagyarányú felhatalmazást a város vezetésére. Akkor valamennyi helyi ellenzéki párt választási összefogásaként indultak. A Jobbik, a DK, az MSZP és a többiek a hatalom reményében a lokálpatriotizmus mögé bújva szerveződtek össze.

A képviselő szerint már akkor jól látható volt, hogy ez a sokféle érdeket összeolvasztó valami nem lesz működőképes. Ennek ellenére országgyűlési képviselőként a Covid idején és a rezsiválság idején is segített, ha a polgármester segítséget kért, s nem a testület összetételét, hanem a város érdekeit tartotta szem előtt.

Czunyiné dr. Bertalan Judit szerint a mostani segítségkérés azért jött, mert az összefogás repedezni kezdett. Először a bizottsági tagok cserélődtek az OLPK oldalán. Nem is tudtak máshol, hiszen a baloldali frakció több évtizedes hagyományt megtörve sem bizottsági elnöki helyet, sem külső tagságot nem adott a Fidesz-KDNP frakció tagjainak. Ahogy írja: 8:4 az arány, 8 – OLPK, 4 – Fidesz-KDNP.

A politikus bejegyzése szerint „aztán a bizottsági elnöki helyeken indult meg a casting. Az alpolgármester lemondásával, a jobbikosok hamarosan elkoptak a frakcióból. Aki maradt, sértődött, kilépett a frakcióból. A frakciójuk néhány tagja önállóan is gondolkodik, ezért néha igencsak necces a többség. A futballpálya céljából tervezett termőföldvásárlást tartalmazó előterjesztésnél borult a mutatvány. A költségvetési beszámoló sem ment át. Noha, az általuk sokat szidott Fidesz-KDNP frakció tartózkodott.”

A képviselő szerint a 8:4-es arány, a matematikai többség az összefogásnál, az OLPK-nál van, no és a felelősség is, hogy a testület működőképes legyen. Ám szerinte most úgy tűnik, ez nincs meg. Ezért az a kérés jött a helyi Fidesz irányába, hogy kapnak bizottsági elnökit, meg kapnak bizottsági helyeket, csak szavazzák meg a beszámolót, és hát persze az általuk eddig szükségtelennek ítélt politikai egyeztetéseket is visszavezetnék a gyakorlatba.

Czunyiné dr. Bertalan Judi szerint a 8:4 - abszolút felhatalmazás. Emlékeztetett az arroganciára még 2019-ből, hogy „Titeket nem akart a város! Nincs együttműködés.” Ez hangzott el akkor. A miértre a válasz: "Csak!" − mindösszesen ennyi volt.

Czunyiné szerint a 8:4-es arány a minősített döntésekhez is bőven elég többség. Mégis kell a segítség. De milyen áron? Néhány bizottsági hely és a vele járó néhány tízezer forint plusz tiszteletdíj? Bizottsági elnöki hely és a vele járó tiszteletdíj? A Fidesz-KDNP frakció egyöntetűen, határozottan utasította el az elvtelen alkut. Nemmel válaszoltak, és azzal, hogy a város működését érintő lényeges témákban előzetes politikai egyeztetést követően, a város működőképességének érdekében konstruktívak lesznek. Ez az ellenzékben lévők felelőssége. A hátralévő esztendőben pedig vállalja és viselje az OLPK frakció a rájuk adott szavazatokból fakadó felelősség súlyát.

Megjegyzi: a részéről is ezt a gyakorlatot folytatja. A polgármesterrel sok dologban meg tudott állapodni a város fejlesztését érintően, s ha bajban volt a város, akkor is. Igaz, volt olyan, amiben nem. De sohasem feszítették odáig a húrt, hogy a városnak baja legyen a politikai típusú nézetkülönbségből. Pedig most van, mert az OLPK frakció a politikai pártok érdekei mentén repedt meg. Ahogy írja: „Nem működik a civil összefogás receptje. MSZP van, meg DK van, meg Jobbik van. OLPK meg civil nem is volt, csak a győzelmük napjáig. Azóta vannak belső konfliktusok. De Oroszlány és az oroszlányiak nem ezt szerették volna.”

Czunyiné reméli, hogy a közvilágítás visszaállítása utáni javaslatokat érdemi egyeztetésre és tárgyalásra kéri a többség, mert akkor lehet ilyen eredmény. Lépésenként újra lehet tárgyalni a városnak fontos ügyeket.

A politikus kiemeli: „minden hazug állítással szemben Oroszlányt a városvezetés miatt sem a kormány, sem én nem büntettük – érdemes végig tallózni az elmúlt éveket – valami mégis elveszett. Elveszett a lendület, a stratégia, a város ügyeiben a város jól létének az ügye.”

Hozzáteszi: „van még munka bőven. Uszoda, strand, zöldterület rendben tartása, foci, indulhatnak a TOP-os fejlesztések, zöld jelzést kaptak, a kosarasainkat is az élvonalban szeretnénk tartani.”