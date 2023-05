Hogy mire számítanak a szakemberek? A Köpönyeg.hu szerint míg a 40°C-os hőség pár évtizede még brutálisnak számított, mára a 45° Celsius is sokszor előkerül. Az El Nino miatt vélhetően idén Európában is megtapasztalhatják az emberek, milyen is az, amikor a hőmérő higanyszála akár 50°C közelébe kúszik fel. A melegedés persze hőhullámokat eredményez a vízben is. Ez a fürdőzőknek lehet, hogy jó, de a tengerek élővilágának azonban biztosan nem. A korallok és sok más tengeri lény is igen érzékenyen reagál ezekre a hőhullámokra, ami sajnos tömeges pusztuláshoz is vezethet.