A legfőbb közösségi média oldalon, a Facebookon 2023-ban új trend indult, amely az egész világot megmozgatta. Az alapötlet után rengeteg csoport jött létre a közösség médiában, "View from my window", azaz a kilátás az ablakomból tematikára épülve. Ezekben a csoportokban a felhasználók a világ különböző pontjairől egész egyszerűen megmutatják a közösségnek azt, hogy mi látnak az ablakukból. A majd' négymilliós csoportban az afrikai pusztáktól az Egyesült Államok felhőkarcolóin át a norvég hómezőkig mindennel lehet találkozni, így kitűnő szórakozást biztosít a csoport, ráadásul ennél könnyedebben nem is lehetne megismerni a minket körülvevő világot.

Ahogy aztán a világban mindenhol, úgy itt is felbukkantak a tatabányaiak. Az egyik tatabányai látkép elbűvölte a csoport tagjait, hiszen majdnem hétezer főből váltott ki interakciót. Ilyenkor Kenyától Tuvaluig, Washingtontól Moszkváig egy kicsit mindenki beleláthat a tatabányai mindennapokba.