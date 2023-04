Film 46 perce

A tatai Michl Juli a SzkiTonos Virsinszki Zolival legénybúcsúzott - VIDEÓ

Májusban mutatják be a Legénybúcsú Extra című filmet, amelyben szerepel a gyönyörű tatai színésznő, Michl Juli is. Sőt, a film vágási munkáit is a sokrétű tehetség végezte.

Michl Juli és Virsinszki Zoltán a film egyik jelenetében Fotós: Leonardo Delavega

A producerek azt ígérik, hogy hiánypótló magyar vígjáték a Legénybúcsú Extra, amelynek tatai díszbemutatója is lesz május végén. Rózsa Nóra forgalmazó elárulta, hogy ez egy független film, amely piaci alapon készült, és egy legénybúcsú versenyről szól. A történetben két legénybúcsús csapat versenyez egymással, hogy megnyerjék a több millió forint értékű főnyereményt. Dani (Virsinszki Zoltán) menyasszonyával (Nagy Alexandra) együtt szedi össze versenytársait, úgy hogy a győzelem biztos lehessen. Így kerül be a csapatba a zseni egyetemi matektanár (Sütő András), a régi laza gimis barát (Varga Ádám) és a mindig vidám és pozitív Pali bácsi (Kálloy Molnár Péter). Külön érdekesség, hogy a film egyik legszínesebb karakterét Michl Juli alakítja, aki forgatás közben a film vágója is lett és nem mellesleg Tata a szülővárosa. Michl Juli Veronikát alakítja, aki egy buli során csapódik a legénybúcsús társasághoz. Juli forgatási napja mindig azzal kezdődött, hogy 15-20 tetoválást kellett a testére feltenni, amelynek mindegyike karakteréhez kapcsolódik és jelentéssel bír. Ezenkívül többször kellett a szemébe piros szemcseppet csepegtetni, aminek okáról egyelőre nem árult el többet, de mindez egy későbbi interjúnkból kiderül. A film producer-rendezője az a Rózsa Gábor, akinek első nagyjátékfilmje, a Mentés másképp három héten keresztül a Netflix top 10 filmje között is szerepelt. Mostani filmjének utómunkálatai mellett máris dolgozik idei, új projektjén, amelyben a pletykák szerint Tata, mint helyszín is szerepet kap. A film ősbemutatója május 20-án Debrecenben lesz, premier előtti vetítése május 22-én Tatán, az Est Moziban és 24-én Budapesten, a Corvin moziban lesz.

