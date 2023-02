Mint ismert, Ferenc pápa, a katolikus egyház feje 2023. április 28–30. között hazánkba látogat. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek közleményben üdvözölte az eseményt. Mint írta: az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egész közössége örömmel értesült Ferenc pápa vizitációjáról.

A Szentatyával való találkozások színhelye Budapesten lesz, ami külön öröm mindannyiunk számára.

A bíboros hozzátette: szeretettel várják a hazai és a határon túli papokat és hívőket, zarándokokat. „Legyen a találkozásuk Szent Péter utódjával döntő lépés azon az úton, amelyen együtt járunk Krisztus felé.”

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa közleményben írt arról, hogy a pápa apostoli útja nagyon fontos esemény nemcsak a katolikusoknak, hanem minden magyarnak határon innen és túl.

− A Szentatya korára tekintettel a találkozásokra budapesti helyszíneken kerül sor, amelyekre, különösen a vasárnapi szentmisére szeretettel hívunk és várunk mindenkit hazánkból és a környező országokból egyaránt. Imádságos lélekkel készüljünk a Szentatyával való találkozásra és közösen tegyünk tanúságot arról, hogy Krisztus a jövőnk − írták a Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke által szignózott közleményben.

Az apostoli látogatás hivatalos programját már közzé is tette a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága. Eszerint április 28-án 11 órakor lesz a pápa hivatalos fogadtatása a Sándor-palota előtt, majd a köztársasági elnököt is meglátogatja az egyházfő, aztán Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozik. Még aznap az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testületek képviselőivel is találkozik a Szentagya, majd beszédet is mond.

Mint azt a Magyar Kurír írja, 29-én Ferenc pápa magánlátogatást tesz majd a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonában, majd szegényekkel és menekültekkel találkozik az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban, ahol beszédet is mond majd. Csakúgy, mint a Papp László Sportarénában, ahol fiatalokkal találkozik majd. A napot magántalálkozó zárja majd a Jézus Társasága tagjaival az Apostoli Nunciatúrán.

30-án, vasárnap a fővárosi Kossuth téren tart majd szentmisét 9:30-tól, itt a Szentatya homíliáját, Regina Caeli imádságot is meghallgathatják a hívek. Délután az egyetemi és kulturális élet képviselőivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán találkozik majd és mond beszédet, a hivatalos búcsúztatása pedig a Liszt Ferenc reptéren lesz 17:30-kor.