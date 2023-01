A GYSEV felhívta utasai figyelmét egy rendkívüli menetrendi módosításra. Jövő hét szombattól egyes, Tatabányán is áthaladó SAVARIA és a megyeszékhelyet, Tatát és Komáromot is érintő DRÁVA InterCity vonatok szolgáltatásai is változnak.

A változás a kerékpárszállítási- és kerekesszékes szolgáltatást érinti, melyek nem minden járaton érhetők el a változást követően.

Az új belföldi menetrendeket meg lehet tekinteni a GYSEV honlap Személyszállítás főoldalán, a menetrendek és állomások keresőben, a kiválasztott vasútvonalra, vagy állomásra keresve - közölte honlapján a GYSEV.