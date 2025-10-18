42 perce
Friss oxigén a gyógyuláshoz – így működik a hiperbárikus oxigénterápia Esztergomban
Életet és látást is menthet a hiperbárikus kamra az Esztergomi Vaszary Kolos Kórházban. Dr. Kanász Gábor szerint, az oxigénterápia a sürgős esetek mellett a sportolók felépülését is felgyorsíthatja.
Esztergomban a Vaszary Kolos Kórház központjában működik az ország egyetlen kórházi hiperbárikus oxigénterápia részlege, Dr. Kanász Gábor aneszteziológus, hiperbár szakmai főorvos vezetésével. Portálunknak elmesélte mit érdemes tudni a kezelésről.
Oxigénterápia – mi történik a kamrában?
A hiperbárikus oxigénterápia (HBOT) elsőre futurisztikusnak hangzik, valójában évtizedek óta használt, biztonságos orvosi eljárás. A páciens egy zárt, henger alakú kamrába ül be. Itt lassan megemelik a levegő nyomását, miközben a beteg maszkon keresztül tiszta, száz százalékos oxigént lélegzik be. Az oxigén a maszkba külön csövön érkezik, a kilélegzett levegő pedig egy másik csövön keresztül távozik, így nem kerül a zárt térbe.
A kamra nem csodaszer, de sok olyan esetben segít, ahol más kezelés önmagában kevés lenne. Gyakran élet- vagy szervmentő
– mondta Dr. Kanász Gábor.
A kamrában oxigén- és szén-dioxid-érzékelők figyelnek: ha a levegő oxigéntartalma 23% fölé emelkedne, a készülék automatikusan lekapcsolja az oxigénátadást.
– Nálunk a biztonság az első: automata és kézi üzem is van, áramszünetben palackokról manuálisan is le tudjuk hozni a betegeket a nyomásról – foglalta össze a főorvos.
Kényelem a maximumon, a szabályok betartásával
Odabent klimatizált, kényelmes környezet fogadja a pácienseket. Olvashatnak, filmet nézhetnek, de saját elektromos eszközöket nem szabad bevinni a tűz- és nyomásbiztonság miatt. A Vaszary kamrája kilenc ülő vagy két fekvő beteg fogadására alkalmas, és egyedülálló módon medikai monitorral, lélegeztetőgéppel, infúziós pumpával is felszerelhető, így akár intenzív ellátást igénylő pácienseket is kezelni tudnak.
Az első kezelés a repülőgépes leszálláshoz hasonlít. A fülben nyomásérzet jelenik meg, amit nyeléssel, rágóval vagy az orr befogásával és fújásával lehet kiegyenlíteni. A teljes protokoll általában 2 óra 15 perc rövid szünetekkel, pamutruhát kérnek, és a kúra idején szigorúan tilos a dohányzás.
El kell dönteni, hogy dohányzik valaki, vagy gyógyulni szeretne. A kettő egyszerre értelmetlen
– fogalmazott Dr. Kanász.
Mikor segíthet a hiperbár oxigénterápia?
A főorvos három nagy csoportba sorolja az eseteket, és néhány példát is hoz rájuk.
- Életmentő: szén-monoxid-mérgezés, dekompressziós (búvár) baleset, lég-/gázembólia
- Szervmentő (sürgős): akut, fájdalmatlan látásvesztés (retina artéria elzáródás), hirtelen idegi hallásvesztés (zajtrauma)
- Krónikus/egyéb: nem gyógyuló sebek (pl. diabéteszes láb), sugárkárosodások, krónikus csontvelőgyulladás, nehezen gyógyuló csonttörés
A hatás lényege röviden:
– Magas nyomáson az oxigén nagy mennyiségben oldódik a vérplazmában – mondja a főorvos.
Ilyenkor nemcsak a vörösvértestek viszik az oxigént, az oldott oxigén elárasztja a szöveteket, eljut a rosszul keringő területekre is. Ennek hatására csökken a duzzanat és a gyulladás, gyorsul a regeneráció. A 7–9. kezelés táján beindul az őssejtek áramlása, ami tovább erősíti a javulást
– foglalta össze Dr. Kanász.
Videón egy rövid bemutató a kezelésről.
Gyorsabb visszatérés a pályára
Portálunkon korábban a köpölyözést, a lökéshullám terápiát és a kinesio-tapaszos kezelést is megvizsgáltuk a sportérülések esetén.
Köpölyözés és kineziológiai tapasz: a sportolók titkos fegyvere sérülések esetén
A hiperbárikus oxigénterápia is ismert a sportolók között.
– Van, aki a felkészülési időszakban használja a kamrát, de ez esetben nincs még konkrét bizonyíték a hatására – mondja őszintén Dr. Kanász.
– Ami viszont egyértelmű, hogy a versenyek vagy meccsek utáni regeneráció sokkal gyorsabb – vallja a főorvos.
Jó példa erre az ökölvívás:
Bokszolóknál nagyon gyorsan felszívódnak a duzzanatok, ütésnyomok, azonban ez nem egy alkalmas varázslat
Zárógondolat Dr. Kanász Gábortól
A hiperbárikus oxigénterápia külföldön jóval elterjedtebb. Célunk, hogy Magyarországon is ismertebbé váljon, ezért hoztuk létre a Magyarországi Hiperbar-és Búvárorvosi Társaságot
– zárta gondolatait a főorvos.