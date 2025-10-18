Friss oxigén a gyógyuláshoz – így működik a hiperbárikus oxigénterápia Esztergomban

Esztergomban a Vaszary Kolos Kórház központjában működik az ország egyetlen kórházi hiperbárikus oxigénterápia részlege, Dr. Kanász Gábor aneszteziológus, hiperbár szakmai főorvos vezetésével. Portálunknak elmesélte mit érdemes tudni a kezelésről.

Dr. Kanász Gábor bemutatta a hiperbárikus oxigénterápia folyamatát

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Oxigénterápia – mi történik a kamrában?

A hiperbárikus oxigénterápia (HBOT) elsőre futurisztikusnak hangzik, valójában évtizedek óta használt, biztonságos orvosi eljárás. A páciens egy zárt, henger alakú kamrába ül be. Itt lassan megemelik a levegő nyomását, miközben a beteg maszkon keresztül tiszta, száz százalékos oxigént lélegzik be. Az oxigén a maszkba külön csövön érkezik, a kilélegzett levegő pedig egy másik csövön keresztül távozik, így nem kerül a zárt térbe.

A kamra nem csodaszer, de sok olyan esetben segít, ahol más kezelés önmagában kevés lenne. Gyakran élet- vagy szervmentő

– mondta Dr. Kanász Gábor.

A kamrában oxigén- és szén-dioxid-érzékelők figyelnek: ha a levegő oxigéntartalma 23% fölé emelkedne, a készülék automatikusan lekapcsolja az oxigénátadást.

– Nálunk a biztonság az első: automata és kézi üzem is van, áramszünetben palackokról manuálisan is le tudjuk hozni a betegeket a nyomásról – foglalta össze a főorvos.

Kényelem a maximumon, a szabályok betartásával

Odabent klimatizált, kényelmes környezet fogadja a pácienseket. Olvashatnak, filmet nézhetnek, de saját elektromos eszközöket nem szabad bevinni a tűz- és nyomásbiztonság miatt. A Vaszary kamrája kilenc ülő vagy két fekvő beteg fogadására alkalmas, és egyedülálló módon medikai monitorral, lélegeztetőgéppel, infúziós pumpával is felszerelhető, így akár intenzív ellátást igénylő pácienseket is kezelni tudnak.

A kényelem is fontos a kezelések során

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az első kezelés a repülőgépes leszálláshoz hasonlít. A fülben nyomásérzet jelenik meg, amit nyeléssel, rágóval vagy az orr befogásával és fújásával lehet kiegyenlíteni. A teljes protokoll általában 2 óra 15 perc rövid szünetekkel, pamutruhát kérnek, és a kúra idején szigorúan tilos a dohányzás.

El kell dönteni, hogy dohányzik valaki, vagy gyógyulni szeretne. A kettő egyszerre értelmetlen

– fogalmazott Dr. Kanász.