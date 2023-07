– A légkondicionáló berendezés áldás, de könnyen átok is lehet – nyilatkozta portálunknak dr. Bense Tamás esztergomi családorvos, aki szerint komoly hatással lehet szervezetünkre a berendezés átgondolatlan használata. A szakember az éves karbantartás fontosságára is felhívta a figyelmet, szerinte a tisztítást az egészségünk és nem csak az energiafogyasztás miatt fontos elvégeztetni a szakemberekkel.

– Könnyen elkapható a Legionella nevű kórokozó, ami például a nem kitisztított készülék miatt juthat a szervezetbe. Tüneteket kizárólag belélegzés útján okoz, a tüdőbe jutva gyulladást okozhat – mondja a családorvos. Tanácsolja továbbá, hogy 25 Celsiusra érdemes beállítani a klímát a nagy melegben. Ugyanis ez az a hőmérséklet, ami még elfogadható a szervezetnek és nem vált ki izzadást.

– Első klímásoknál figyelhető meg, hogy 18-19 fokra állítják, holott a hirtelen hideg nagy terhelésnek teszik ki a légutakat. Legenyhébb esetben köhögés, rekedtség, de komoly esetben gégegyulladás is előfordulhat – hívja fel a figyelmet az orvos, aki hozzátetette: a lamellák helyzetétől is függ, mennyire érezzük hidegnek a hideget.

– Aranyszabály, hogy véletlenül se fújassuk magunkra a hideget. Célszerű a plafon felé irányítani a klímalapátot, hiszen a lakás ugyanúgy lehűl és ízületeinket is kíméljük a megfázástól – mondta a szakember, aki szerint a megállapítás éppúgy vonatkozik a lakásban, vagy éppen az autóban létrehozott mesterséges hidegre is.

A Borsonline.hu szintén szakember segítségével szedte sorrendbe, hogy mire kell vigyázni a klímánál. A tisztítás fontos, mert a készülékben baktériumok és gombák telepedhetnek meg, rosszabb esetben megjelenhet a fekete penész is. A mikroorganizmusok belégzése légzési nehézséget okozhat. De a klímaberendezés túlzott használata fejfájást és szédülést is okozhat. Akik érzékenyebbek a hidegre, gyakran küzdenek ilyenkor megfázásos tünetekkel.

Ráadásul a klímaberendezés túlzott használata káros hatással lehet a bőrünkre is. A hideg, száraz levegő miatt a bőr elveszíti természetes nedvességtartalmát, minél több időt töltünk egy légkondicionált helyiségben, annál szárazabbá válik a bőrünk. S végül nem is gondolnánk, de a testsúlyunkra is hatással lehet, ha sokat ülünk légkondis szobában. Egy orvosi tanulmány szerint a klímaberendezések segíthetnek abban, hogy testünknek ideális legyen a hőmérséklete, így azonban nem használunk fel annyi energiát, kevesebb kalóriát égetünk el, mintha természetes környezetben alkalmazkodna a szervezetünk a hőingadozáshoz.mesterséges hidegre is.