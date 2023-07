Az elmúlt években számos nagy sikert arattak vármegyénk települései a Virágos Magyarország versenyen. Tavaly például az Agrárminisztérium díja a falu kategóriában Nagyigmánd kapta, a Főkert Nonprofit Zrt. díja Tatabányára került, a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége Komáromot díjazta, míg az Év Tanösvényének a bábolnai Fehérló tanösvényt választotta a Magyar Természetvédők Szövetsége. Idén is sokan pályáztak, országos szinten közel 400 település méretteti meg magát 549 pályázattal. Megyénkből különböző kategóriákban Almásfüzitő, Bábolna, Császár, Csatka, Csolnok, Esztergom, Nagyigmánd, Oroszlány, Súr és Tatabánya is megméreti magát különböző kategóriákban a Virágos Magyarország oldala szerint. A kertész- és tájépítészmérnökök, turisztikai szakemberek közreműködésével már javában tart zsűrizés és az őszi, ünnepélyes díjátadón derül majd ki, hogy közülük mely közösségek kapnak elismerést környezetszépítő munkájukért.

A települések öt főkategóriában (1000 fő alatti és feletti falvak, 30.000 fő alatti és feletti városok, valamint budapesti kerületek) nevezhettek, és különböző tematikus díjakra is benyújthatták pályázataikat. Az utóbbiak között évek óta a „Legvirágosabb főtér” a legnépszerűbb, és ősszel az is kiderül, hogy mely közösség büszkélkedhet a legszebb fasorral vagy a legszebb óvodakerttel. Az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával a különböző helyi versenyeket és virágosítási kezdeményezéseket jutalmazzák idén a „Virágzó közösség” díjjal. A jubileumi verseny új, turisztikai kategóriájában a legjobb „Virágos városi és faluséta” címért pedig 30 település is ringbe szállt. Idén először „Az év zöld innovációja” díjat is odaítélik, amelyre 16 nevezés érkezett. Mindez azt is jelzi, hogy a fenntarthatóság témája nem csak a szervezők számára fontos, mind több település folytat tudatos zöldfelület gazdálkodást.

A nevezések elbírása során a szervezőbizottság nagy hangsúlyt fektet a települések által elért eredmények helyszíni megismerésére, illetve a szakmai eszmecserére és tanácsadásra. A már jó ütemben haladó értékelésekben közel 180 kertész-, tájépítész- és településtervező mérnök, turisztikai szakember vesz részt.

A jubileum alkalmából a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Magyar Díszfaiskolások Egyesülete, az Építési és Közlekedési Minisztérium és az Oázis Kertészetek támogatásának köszönhetően minden pályázó település egy-egy emléktáblával és facsemetével is gazdagabb lesz, amelyeket előzetes egyeztetés után ősszel vehetnek át.