A magas temetkezési költségek miatt öt családból négy a hamvasztás mellett dönt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. Arra jutottak, hogy az utóbbi öt évben mind a koporsós, mind az urnás temetés mintegy 60 százalékkal drágult. Egy koporsós temetés átlagára 350 ezer forint, ami 134 ezer forinttal drágább, mint öt évvel ezelőtt. De ugyanez a helyzet az urnás temetések esetében is: egy átlagos urnás búcsúztatás közel 250 ezer forintba kerül, ami szintén majdnem 60 százalékkal drágább, mint öt éve, de még mindig százezer forinttal olcsóbb, mint a koporsós.

A megye több településén is temetkezési szolgáltatást nyújtó Stumtem Kft. ügyvezetője, Stummer Balázs ügyvezető van amiben alátámasztotta a KSH megállapításait, de az árakban teljesen más a tapasztalata.

− Az egyértelmű, hogy az urnás temetkezés egyre gyakoribb. Egyrészt olcsóbb a koporsósnál, másrészt manapság sokan nem vállalják egy nagyobb sírhely gondozását. Arról nem is beszélve, hogy egy átlagos síremlék is egymillió forintba kerül − mondta az ügyvezető, akinek a tapasztalata az, hogy egy település minél kisebb, annál inkább választják a hagyományos koporsós temetkezést a családtagok. A megyeszékhelyen igaz az országos statisztika, de egy kisebb városban inkább a fele-fele arány a helytálló.

− Az átlagban 60 százalékos drágulás is igaz, s bár az urnás temetkezés olcsóbb, de a rezsiszámlák miatt ott még nagyobb volt a drágulás mértéke. Ugyanakkor a KSH számai még nettó értékben is nagyon alacsonyak, vélhetően a területi különbségek miatt − tette hozzá.

A szakember szerint ugyanis egy borsodi faluban több százezer forinttal olcsóbb ugyanaz a temetkezési szolgáltatás, mint Budapesten vagy például Sopronban. Az észak-nyugati országrészben, azaz Komárom-Esztergomban is magasabb az árak az országos átlagnál a keresetek nagysága és a munkaerő drágasága miatt is. Nettó 430 ezer forint egy átlagos koporsós temetés, ám ebben benne vannak az ügyintézés és a szertartás költségei is. A hamvasztás mintegy százezer forinttal olcsóbb.

Stummer Balázs elárulta, hogy a valós költségek ennél jóval magasabbak, hiszen egy átlagos koszorú 30 ezer forintba kerül, s az adott sírkert által megszabott temetői díj, valamint az egyházi vagy polgári szertartás sem olcsó. Ami különös jelenség, hogy egyre többen választják a hamvasztást még akkor is, ha az elhunyt eredetileg nem ezt szerette volna. Ugyanakkor sokan kérik tudatosan ezt, hogy aztán nem egy esetben a Dunába vagy egy emlékerdőbe kerüljenek hamvaik egy méltó szertartás után.