Kanada ellen kétszer villant

Érdekesség, hogy a mai napig az utolsó győztes vébémeccsünket a most is kiesett, de kifejezetten szép játékot játszó Kanada ellen játszotta a magyar válogatott az 1986-os világbajnokságon. Kiprich azon a mérkőzésen is főszerepet játszott, hiszen a második percben az ő beadása változtatott úgy irányt egy védőn, hogy Esterházy Mártonnak már csak be kellett passzolnia a kapus mellett a labdát kapu rövid sarkába. A 76.percben pedig Détári Lajos kiugratása után Kipu lövése akadt el úgy a kapusban, hogy aztán a második hullámban érkező Döme az üres kapuba lőhetett.