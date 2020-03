Zöld céget épít a Tatabánya Erőmű

A cég, amely 150 munkavállalóval biztosítja 23.500 lakás és 2.000 intézmény fűtését, a tavalyi évet jelentős eredménnyel zárta. Dr. Sámuel Emese ügyvezető irányítása alatt több rangos konferencia valósult meg az utóbbi években, sőt 2019-ben elnyerték az Energiahatékonysági Nagydíjat is, ami különlegesen nagy elismerést jelentett.

A cégvezető ars poetica-ja egy szakmai magazinnak adott interjúból tűnik ki legjobban, miszerint „semmi sem lehet fontosabb annál, mint úgy energiát termelni, hogy közben megóvjuk mindazt, amit utódainktól csupán kölcsönbe kaptunk: a Földet.” A Tatabánya Erőmű Kft. élenjár a zöldítési programban, valamint hathatósan közreműködik a klímavédelem terén is.

Dr. Sámuel Emese minden évben értékeli az Erőmű mögött hagyott esztendőt. Most mi is erre kértük.

S. E.: Eredményeink a kedvező villamosenergia-értékesítésnek köszönhetők, ugyanis a gázmotorokkal mind a szabályozási-, mind a villamosenergia-értékesítési piacon jelen vagyunk. A turbinával termelt villamos energiát pedig – mint megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energiát – a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. részére értékesítjük. Azon dolgozunk, hogy minél kevesebb költséggel állítsuk elő a hőt a tatabányai lakások fűtéséhez. A közelmúltban befejezett beruházásunk, melynek végére a gázkazánokat faapríték tüzelésű kazánokká alakítottuk át, ezt a célt szolgálta. Az üzemeltetés tapasztalatai alapján 2019-ben további hatékonyságnövelő fejlesztéseket hajtottunk végre. Ezt a munkát az idei évben is folytatjuk.

Mindemellett a termelés biztonsága érdekében a folyamatos tüzelőanyag-ellátásra is nagy hangsúlyt fektetünk, szem előtt tartva a költségek csökkentését. Tavalyi tárgyalásaink nyomán a Vértesi Erdészet mellett 2020-ban további beszállítókkal kötöttünk szerződést, melyből az egyik szállító a jövőben stratégiai partnerünké válhat. A Ramenta Invest Faipari Kft. városi telephelyén kialakított egy depót, melyen közel egyheti fűtésre elegendő tüzelőanyag-tartalékot képzett.

A cég telephelyén rostálógép, aprítékoló és egyéb berendezések is segítik az erőmű biztonságos üzemeltetéséhez szükséges jó minőségű tüzelőanyag előállítását. Beszállítási feltételeink igen szigorúak, hiszen a kazán működését jelentősen befolyásolja a minőség, ezért a paramétereket folyamatosan akkreditált laborral ellenőriztetjük. A Ramenta Invest Faipari Kft. vállalta, hogy integrálja a kisebb független fabeszállítókat és megszünteti a kis beszállítókra jellemző minőségingadozást.

A Vértesi Erdészet Zrt. stratégiai partnerként alapvetően az állami erdészeteket és a nagy beszállítókat fogja össze, de ellátás-biztonsági szempontból nem szerencsés egy lábon állni, ezért a Ramenta által szervezett integráció képezheti a jövőben a másik erős lábunkat a beszállítás terén. Nem elhanyagolható szempont, hogy az új szerződéseinkben alacsonyabb faárat tudtunk elérni, ami tovább segíti két fő célunk elérését: az ellátásbiztonság és eredményesség fenntartását. Ettől függetlenül arra törekszünk, hogy ezen a téren még több partnert tudjunk bevonni, ezért a tárgyalásaink folytatódni fognak 2020-ban is.

Mit tart a legfontosabb működési alapelvüknek?

S. E.: Az üzembiztosságot, illetve a tatabányai lakosok kifogástalan ellátása mellett a klímavédelmet, az energiahatékonyságot, valamint a zöldítési programot. Ezek állnak a Tatabánya Erőmű Kft. 2020-as és azt követő innovációjának homlokterében. Korábbi fejlesztésünk is egybevág a kijelölt prioritásokkal. Az erőműben jelenleg egy 20 megawatt maximális hőteljesítményű biomassza tüzelésű forróvíz-kazán, 2 darab 41 megawatt hőteljesítményű földgáz és fűtőolaj alternatív tüzelésű gőzkazán, valamint 2 darab 37 megawatt hőteljesítményű biomassza tüzelésű gőzkazán működik. Ez nem volt mindig így, hiszen 2004-ig a régebbi technológia szerint még 8 „szenes” kazán dolgozott, ekkor azonban áttértünk a földgáz használatára, majd 2017-ben beüzemeltük a biomassza kazánokat is. A fő tüzelőanyag így a biomassza, melynek bevezetésében úttörő szerepet játszottunk.

Ennek köszönhetően a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 2019 októberében nálunk rendezett a témával kapcsolatos workshopot az ágazat hazai szakembereinek. Itt is elhangzott, hogy a leglényegesebb sikerünk az új technológia használata, mely lehetővé tette az erőmű széndioxid-kibocsátásának felére csökkenését a 2014-es adathoz képest. Mindezt úgy értük el, hogy az előállítási költségek is csökkentek. A biokazánok munkába állítása egyébként óriási lépés volt számunkra a környezet megóvása terén, mi több, 42 új munkahelyet is teremtettünk. A pénzügyileg eredményes évzárásnak köszönhetően dolgozóink tavaly karácsonykor a szokásos mértéket jóval meghaladó jutalmat vehettek át. 2019-ben több hír is megjelent az erőműről, többek között a Virtuális Erőmű Programban betöltött vezető szerepe, valamint az Energiahatékony Vállalat kitüntetése kapcsán.

Hogyan foglalná össze ezek jelentőségét?

S. E.: Nem lehet véletlen, hogy a Virtuális Erőmű Program – amely 9 ezer vállalati, 350 ezer diák, több száz önkormányzati, valamint intézményi és lakossági partnerével a legszélesebb körű nonprofit fenntarthatósági kezdeményezés Közép-Kelet Európában – 2019. szeptemberi díjátadóján mi kaptuk az Energiahatékony Vállalat díjat. A kitüntető oklevelet ugyanis csak olyan cég kaphatta meg, amely saját energiatudatosságának megteremtésén túl olyan energiahatékonysági beruházásokat valósított meg, amelyek nagy mértékben hozzájárultak energiafogyasztásának csökkenéséhez. Mindenképpen kiemelném, hogy a díj a Tatabánya Erőmű Kft. valamennyi dolgozójának kitüntetése, elismerése mindannak, amit közösen vállaltunk az energiahatékonyság terén, ugyanakkor üzenet és felelősség is: a jövőben is arra fogunk törekedni, hogy minél többet adhassunk vissza a társadalomnak és minél többet tegyünk a környezet védelméért.

Többször hangsúlyozta a klímavédelem és a társadalmi felelősségvállalás fontosságát. Milyen szerepet töltenek ezek be a Tatabánya Erőmű életében? S. E.: Stratégiai szempont mindkettő. Ezen célok érdekében konkrét lépéseket is tettünk, hiszen tavaly októberben 120 fa elültetését vállaltuk, s emellett kiemelt pontként kezeljük a társadalmi felelősségvállalás kérdését, melynek keretében évek óta tárgyi és pénzbeli adományokkal támogatjuk a Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola diákjait és tanári közösségét.

Milyen mértékben és hogyan vesznek részt tevőlegesen a szakmai és ágazati szervezetek együttműködésében?

S. E.: Fontos feladatunknak tekintjük, hogy összefogjuk, koordináljuk a szakmai szervezetek különböző tanácskozásait és konferenciáit. 2019-ben kiemelt támogatóként vettünk részt a Magyar Távhőszolgáltatási Szakmai Szövetség által Tapolcán megrendezett XIX. Távhőszolgáltatási Konferencián és Szakmai Kiállításon. Itt kiemeltük, hogy a közös cél az integráció, az ismeretterjesztés, a kapcsolatépítés, az érdekképviselet és a környezetvédelem. Jómagam a konferencia második napján „Biomasszával a „zöld” jövőért” címmel tartottam előadást nagy számú érdeklődő előtt. Ugyancsak 2019-ben adtunk otthont a Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási Platform soron következő ülésének.

Ennek előzménye az volt, hogy a kormány a partnerségi megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés, továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A szervezők egyébként azért választottak helyszínül bennünket, hogy ezzel is elismerjék az erőműnek és Tatabányának a környezetvédelem, a fenntarthatóság, valamint a klímaváltozás terén tett lépéseit. Büszke vagyok arra, hogy amikor a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés kezdeményezésére 2019. szeptember 5-én a második megyei virtuális erőműveként megalakult a Komárom- Esztergom Megyei Virtuális Erőmű, ennek egyik alapító tagja a Tatabánya Erőmű Kft. volt. Összességében úgy érzem, hogy szakmailag és a költséghatékony működés terén is sikeres évet zárhattunk 2019-ben.

Milyen stratégiai célokat tűztek ki maguk elé 2020-ban?

S. E.: Egy korábbi interjúban már kiemeltem, hogy erőművünk klímavédelmi és zöldítési céljai egybevágnak a magyar kormány elképzeléseivel, éppen ezért a megvalósításban is segítséget kapunk. A széndioxid-kibocsátás jelentős csökkentéséhez társul majd a leghangsúlyosabb célkitűzésünkként a dekarbonizáció. Cégünk a biokazánok üzembe helyezésével a fenti gondolatok valósággá válásában úttörő szerepet játszott és játszik ma is. A következő időszakot érintő stratégiai feladat egy elvétes-kondenzációs gőzturbina beszerzése lesz, melynek megléte esetén a forróvizes kazánnal együtt tudnánk villamos energiát termelni, még hatékonyabban dolgozva ezen a területen, hiszen a célunk a gázfogyasztás további csökkentése. Úgy fogunk eljárni, hogy az energiaszektorban közismert környezettudatos világlátásunk mások számára is példaértékű legyen. Úgy érzem, hogy jó úton járunk, hiszen a Budapest Energy Summit elnevezésű konferencián – 25 ország 150 vállalata 300 szakemberének részvételével a „Woman executive of the year – az év női vezetője az energiaszektorban” kategóriában a három legjobb közé választottak.