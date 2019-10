Még a -12 dioptria is korrigálható lézerrel!

Vannak olyanok, akik homályos foltokat követve keresik a zuhanyzás előtt letett szemüveget, hogy kitaláljanak a fürdőből. Sokan hozzá is szoknak ehhez, pedig nem lenne muszáj. A lézeres szemműtét ugyanis akár a -12-es dioptriából is olyan éles látást varázsol, amit még a sasok is megirigyelhetnek.

Homályosan látni nemcsak kellemetlen, de igen veszélyes is lehet. Hogyan veheti mondjuk észre a homályosan látó sofőr az éjszaka, autó elé kisétáló őzet? Vagy akár nappal a behajtani tilos táblát? Ezek olyan szituációk, amelyekben nagyon fontosak a gyors reflexek és persze a megfelelő látásélesség.

De nézzünk egy kevésbé drasztikus példát. Vajon mennyit lát a mínusz 8-10-es dioptriájú lencsét igénylő ember a strandon, ahol a szemüveg és a kontaktlencse sem ideális megoldás? Nos, mondjuk azt, hogy ő valószínűleg nem a látása segítségével keresi meg a lángosozót. A rossz látás különösen nagy problémát jelenthet sportolás közben, és lehetséges, hogy olykor nem is a szemüveg hiányzik a bíróról, inkább csak egy lézeres szemműtétre lenne szüksége.

-12 dioptriából éleslátás akár 15 perc alatt

Sokan nincsenek tisztában azzal, mekkora az a dioptria, ami még korrigálható. Számukra az a jó hír, hogy távollátóknál +5,5 dioptriáig, rövidlátóknál -12 dioptriáig megoldás lehet a lézeres szemműtét, sőt még a cylinder is korrigálható. Ha az éles látás iránti vágy adott, már csak elhatározás kérdése a végleges megoldás. Vannak, akik tartanak a lézeres szemműtéttől, pedig nincs rá ok.

Az eljárás teljesen fájdalommentes, a legmodernebb technológiákkal végzett lézeres beavatkozások után akár már másnap munkába is állhat az ember, és a gyógyulási folyamat is fájdalommentes (tehát a kezelés után sem okoz nagyobb kellemetlenséget annál, hogy egy darabig szemcseppet kell használni).

Hazai klinikák tapasztalata

A lézeres látásjavítás ma már rutinműtétnek számít, a világon 30 milliót is meghaladja az elvégzett műtétek száma. Amikor klinikát választunk, érdemes figyelembe venni olyan tényezőket, mint a tapasztalat (azaz hogy mennyi ideje foglalkoznak ilyen kezelésekkel), illetve hogy eddig mennyi műtétet tud felmutatni a klinika. Több budapesti és vidéki klinika végez látásjavító műtétet. A kezelések számát illetően óriási eltérések vannak közöttük, legtapasztaltabb klinika ma 10-ből 7 pácienst kezel.

Ki alkalmas lézeres szemműtétre?

A klinika és az orvosok felkészültsége mellett persze fontos a páciens alkalmassága is. A lézeres szemműtét előtt mindenkire vár egy fájdalommentes alkalmassági vizsgálat, amely során kiderül, elvégezhető-e a beavatkozás. Az ember kora alapvetően meghatározza, hogy kezelhető-e. 18 év alatt a szakemberek nem javasolják a lézeres látásjavítást, mert olyankor még a szemtengely mérete és a dioptria is sokat változhat, 65 év felett pedig a lézeres szemműtét helyett inkább a szemlencse cseréjét ajánlják, de nem kell megijedni, ma már ez is rutineljárás.

18 és 65 között azonban elvégezhető a lézeres szemműtét, amennyiben nincs más olyan betegsége az embernek, ami kizáró ok lenne (ilyen például a zöldhályog, az inzulinos cukorbetegség, az autoimmun és bizonyos belgyógyászati betegségek).

3-4 éven belül is megtérülhet a kezelés ára

Aki átmegy az alkalmassági vizsgálaton, annak a következő kérdés, hogy mennyi idő után térül meg a kezelés ára? Nézzük is meg röviden az anyagiakat. Mivel évente egyszer mindenkinek javasolt szemészeti vizsgálatra menni, akár évente, kétévente új szemüveget veszünk. Amennyiben lencsét viselünk, további költség a lencse, a tárolófolyadék, és maga a lencsetároló tok is.

Mindez összesen akár az évi 70 ezer forintot is elérheti. Így kijelenthető, hogy annak, aki az éves nagy szemüvegvásárlás helyett a végleges megoldást, a lézeres szemműtétet választja, akár 3-4 éven belül is megtérülhet a kezelés ára. Akárhonnan nézzük, ez jó lehetőség. Úgy pedig különösen jó, hogy akár részletekben is fizethető.

Gyors gyógyulás, akár 3 nap múlva sportolhatunk

Aki attól tart, hogy a műtét után egy darabig „nem lesz teljes az élete”, ne aggódjon, mert még a komoly fizikai igénybevételnek kitett sportemberek is igen hamar visszatérhetnek kedvenc elfoglaltságukhoz. A lézeres szemműtétet követő harmadik napon ugyanis már lehet futni és biciklizni, egy hónap múlva pedig a labdajátékokhoz is vissza lehet térni.

A legkritikusabb mozgásforma lézeres látásjavítás után az úszás és minden vízi tevékenység, de azoknak is csak 4-5 hetet kell váratniuk magukra. Egy másik velejárója a lézeres beavatkozásnak a megfelelő UV-védelemmel ellátott napszemüveg viselése. Erre két hónapig van szükség a műtét után – akármilyen évszakról is legyen szó – de mivel ma már téli napokon is divat napszemüveget hordani, ez nem igazán okozhat problémát.

Hölgyek esetében még egy ideiglenes lemondással jár a lézeres szemműtét, ez pedig a sminkelés. A beavatkozás után két hétig nem javasolt sminkelni a szemet és a szemkörnyéket. De szerencsére már a világ is kezd testpozitív irányba elmozdulni és hangsúlyozni, hogy mindenki úgy szép, ahogy van, ezért talán nem egetrengető, ha durván 14 napig nincs kifestve az a szempár. Tehát van kényelmes és végleges megoldás a rövid- és távollátás korrigálására. Bátran végeztesse el mindenki az alkalmassági vizsgálatot, és tegyen azért, hogy minden pillanatát szebbé tegye az éles látás.