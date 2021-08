Sokkoló felvétel: videóra vették, ahogy kizuhant a 6. emeleti erkélyről a férfi

Megdöbbentő videó kering az interneten, amin az látható, hogy egy férfi 15 és fél métert zuhant egy erkélyről. A férfit egy részeg barátja lökte ki a párkányról, állítólag egy rosszul elsült tréfa miatt esett ki a férfi – írja a Ripost.

A felvételen jól látható a fekete nadrágos férfi, aki a hatodik emeletről zuhant ki: kétségbeesetten próbált megkapaszkodni, de nem sikerült. A férfit többszörös csonttöréssel kórházba szállították. A The Sun szerint a sérült kómába esett, jelenleg az oroszországi Kogalym egyik kórházában fekszik.

Shocking video shows man plunge 50ft from balcony 'after drunk mate pushed him off for a prank' leaving him in a coma

