Tíz ember meghalt egy horvátországi balesetben

Az eset a Zágrábtól a szerb határig vezető autópályán történt a kelet-horvátországi Slavonski Brod közelében. Amíg a tűzoltók és a mentők a helyszínen dolgoztak, leállították a forgalmat az autópályán.

Incredibly tragic morning for many poor souls who ventured to visit the motherland and their beloved ones this day. 10 people died and many badly injured in a buss accident in Croatia, by a buss traveling from Frankfurt to Kosovo. Condolences to families. https://t.co/VJEGaKGG69

— Petrit Selimi (@Petrit) July 25, 2021