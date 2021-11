Egy nő beperelte az anyja háziorvosát, amiért hagyta őt megszületni

Az angliai Lincolnshire-ben élő Evie Toombes több millióra perelte be anyja háziorvosát, miután azzal vádolja, hogy ő a felelős azért, hogy súlyos neurológiai rendellenességgel született. Evie velőcsőzáródási rendellenességgel született, miután gerincvelője nem fejlődött ki normálisan magzati korában az anyaméhben. A fiatal lány emiatt térdtől lefelé nem érez semmit a lábaiban, és a betegség miatt sajnos nincs kizárva, hogy idősebb korára tolószékbe kényszerül majd.

2018-ban elnyerte az év Leginspirálóbb fiatala díjat, melynek díjátadó gáláján találkozhatott Harry herceggel és Meghan Markle-el.

Szerepelt az ITV egy rendkívül népszerű műsorában is, a Rejtett fogyatékosságok: Mi az igazság című műsorban.

