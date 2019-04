Vesztes helyzetek: úgy ne vezessen soha senki, mint ez a két nő

Mostantól a Kemma.hu-n Időről-időre beszámolunk azokról az esetekről, amelyek a rossz döntések iskolapéldái. Most két ittas vezető sztoriját idézzük fel.

Két ittas vezető is klasszikus vesztes helyzetbe került a közelmúltban megyénkben, de bátran használhatnánk az önsorsrontó kifejezést is. Eleve ittasan nem vezetünk, ez a két sofőr azonban kimaxolta a rossz döntés fogalmát.

Április közepén például villanyoszlopnak hajtott egy nő Tatabányán, majd mint aki jól végezte a dolgát, hazament és lefeküdt aludni. Otthon a rendőrök ébresztették. Nekik beismerte: ittasan vezetett, és ezt az alkoholszonda is megerősítette. A jogsiját persze egyből elvették és járművezetés ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárást kezdeményeztek ellene.

Hasonlóan rossz döntést hozott egy érdi nő is, ráadásul nem is egyszer. Őt Esztergomban kapcsolták le a rendőrök. A jogosítványát eleve nem tudta odaadni, mert azt már bevonták. Adatai ellenőrzésekor az is kiderült, miért: ittas vezetés miatt a Veszprémi Járásbíróság bevonta azt. A szondát ezúttal sem úszta meg, és kiderült, az italozás tekintetben sem tudta türtőztetni magát: megint ittasan ült a volán mögé. A 29 éves nő ellen szabálysértési és büntetőeljárást kezdeményeztek, valamint őrizetbe vették, és gyorsított eljárásban bíróság elé állították.