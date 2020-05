Webkamerán is látszott a Dorog felett gomolygó óriási füst

A dorogi hulladék-égető hordótárolójában keletkezett tűznek akkora füstje volt, hogy az a webkamera felvételein is látható.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, tűz ütött ki május 7-én kora este a dorogi hulladékfeldolgozó üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre érkező Katasztrófavédelmi Mobil Labor által mért eredmények, lakosságvédelmi intézkedések megtételére nem adtak okot.

A kigyulladt hordótárolónál, ahol gázolaj és laborvegyszerek tárolását végezték, a tűzoltók először a tűz terjedését akadályozták meg, majd miután azt sikeresen körülhatárolták, el is oltották azt. Dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője este 9 óra után Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egyeztetett Horváth Szeder Gábor járási hivatalvezetővel, aki folyamatosan tartotta a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel. A szakemberek őt is arról tájékoztatták, hogy nincsen veszélyes mértékű szennyező anyag a levegőben, és kontroll alatt tartják a helyzetet. Nem sokkal később a katasztrófavédelem már arról tájékoztatott, hogy a tüzet sikerült is eloltani és már az utómunkálatokat végzik.

Az Időkép webkameráján jól látható, mekkora füstje volt a tűznek, és nagyjából az is kikövetkeztethető, hogy mikorra sikerült megfékezni a lángokat (a videón 7:40-től érdemes figyelni):

A Dorogi séta Facebook-oldal is közölt fotót a helyszínről: