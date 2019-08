Mentőhelikopter az M1-esen: várandós kismama szaladt bele az előtte lassító kocsiba

Kiderült, hogyan történt az augusztus 3-i baleset Kocs térségében az M1-esen, és hogy egy várandós kismamához riasztották a mentőhelikoptert.

A Kemma.hu információi szerint egy állapotos nőhöz sietett a mentőhelikopter augusztus 3-án délután az M1-esen történt balesethez. Gányai Balázstól, a megyei rendőrfőkapitányság helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy a Kocsnál történt balesetben két autó karambolozott.

Azt is megtudtuk, hogyan történt a baleset: a nyolcadik hónapban járó, várandós nő a belső sávban haladt BMW-jével, ám nem vette észre, hogy előtte egy német felségjelzésű, román állampolgár által vezetett Mercedes forgalmi okokból lassít, így nekiment a kocsinak. Egy, az autópályán haladó rendőr is megállt segíteni, ő riasztotta a mentőket is. Más autósok is segíthettek a kismamának, ugyanis mikor a rendőr odaért, segítséggel már kiszállt a kocsijából, és az aszfalton feküdt.

Az Országos Mentőszolgálattól megtudtuk: két mentőegység és egy mentőhelikopter érkezett a balesethez, ahol a mentők a várandós asszonyt ellátták és kórházba szállítottak. Infomációink szerint nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.