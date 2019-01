Valószínűleg ez volt 2019 első havazásának első balesete (helyszíni fotó)

Szombaton kora reggel Oroszlány és Csákvár között borult árokba egy autó.

Felborult egy személygépjármű szombat reggel az Oroszlány Csákvár közötti útszakaszon. A gépjárműben csak a sofőr utazott, aki nem sérült meg.

A műszaki mentést a tatabányai hivatásos és az oroszlányi önkormányzati tűzoltók végezték, akik egy csörlő segítségével kiemelték a járművet az árokból, a forgalmi akadályt megszüntették.

Szombaton több baleset is történt egyébként. Bokodon például árokba csúszott egy busz. Kedden is érdemes a szokásosnál óvatosabban vezetni, a meteorológiai szolgálat és a Magyar Közút is figyelmeztetést adott ki a havazás, ónos eső veszélye miatt.

