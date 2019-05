Vádat emeltek két idősebb férfi ellen, akik egy kipufogó miatt estek egymásnak

Az idősebb férfi felesége sem úszta meg az elfajuló vitát az esztergomi társasház parkolójában.

Az Esztergomi Járási Ügyészség egy 53 éves férfi ellen garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége, egy 66 évessel szemben pedig garázdaság vétsége miatt nyújtott be vádiratot. A fiatalabb férfi az elsőrendű, míg az idősebb a másodrendű vádlott abban az ügyben, amelynek kirobbantója egy kipufogó volt Esztergomban. Az ügyészség a vádiratban indítványt tett arra, hogy az Esztergomi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével járjon el, büntetővégzésben az elsőrendű vádlottat pénzbüntetésre, a másodrendű vádlottat próbára bocsátásra ítélje.

Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől megtudtuk, a vádirat szerint az elsőrendű vádlott 2018. szeptember 7-én kora délután érkezett egy esztergomi társasház parkolójába. A társasház földszintjén lakó 66 éves férfit zavarta a parkoló autó kipufogójának hangja, ezért a földszinti lakásának teraszáról trágár szavak kíséretében szóvá tette a parkolást. A két férfi kölcsönösen szidni kezdte egymást, és a sofőr azt mondta a másik férfinek, hogy menjen ki hozzá a lakásából. Ő neki is indult, egy járását segítő sétabottal.

A parkolóban továbbra is szidta az autóst, aki őt folyamatosan „gyere” felszólítással hívta. A társasház előtti füves területen a másodrendű vádlott a földről egy kisebb méretű követ vett fel, és azt kis erővel a másodrendű vádlott és az általa használt gépjármű irányába dobta, a kő pedig el is találta a kocsi hátulját, majd megfordult és ott akarta hagyni a parkolót.

Erre azonban a bedühödött autós utána indult. A 66 éves férfi erre a sétabotját a magasba emelve egyszer el is találta az 53 éves férfi kezét, aki erre egyszer, nagy erővel, ököllel mellkason és egyszer arcon ütötte őt. A 66 éves férfi az ütésektől egyensúlyát vesztette és a földre esett. Az idősebb férfi felesége is kiment a balhézó felekhez, hogy kihívja a rendőrséget. Erre az elsőrendű vádlott egyszer őt is ököllel arcon ütötte. A másodrendű vádlott a feleségét ért ütésen felháborodva a kezében lévő sétabotot magasba emelte, azzal az elsőrendű vádlott felé indult, aki őt ismételten megütötte, ettől a férj ismét a földre került.

A másodrendű vádlott általi bántalmazás következtében az elsőrendű vádlott és felesége 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el, közülük az asszony terjesztett elő magánindítványt.