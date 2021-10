Úton, járdán suhanó veszély a rolleres: kiderült, milyen szabályok érvényesek rájuk

A napokban zebrán áthaladó elektromos rollerest ütöttek el Pilisvörösváron, az esetről készült felvétel pedig azóta is beszédtéma az interneten. Hosszan lehetne vitázni arról, hol és hogyan kellene közlekedniük a rollereseknek, de érdemes megjegyezni: a forgalomban gyalogosnak számítanak.

A közlekedés modernizálásával egyre inkább megjelennek új eszközök, mint például az elektromos rollerek, melyek az elmúlt években kimondottan népszerűek lettek. Az európai nagyvárosokban és Budapesten is van közösségi kölcsönzőrendszer, vidéken inkább saját járművet használnak. Az elektromos példányok legfeljebb 25–30 kilométer/órás maximum sebességre képesek, és szinte hangtalanul lehet velük közlekedni. Ez egyben előny, de hátrány is lehet, mivel esetenként a gyalogosok és a járművezetők is későn észlelhetik őket.

A napokban a 10-es út pilisvörösvári szakaszán rolleresnek hajtott egy autó. Az interneten közzétett videón látható, hogy a két keréken közlekedő személy lassítás nélkül fordult rá a zebrára és leszállás nélkül akart átkelni az úton. Ahogy a kerékpárok, úgy a rollerek esetében is megoszlik a vélemény arról, hogy pontosan hol lehet velük haladni. A trend vegyes, egyesek az úton közlekednek, mások a járdákat használják, így nem lehet tudni azt sem, ha baleset éri őket, akkor minek számítanak.

Racsné Galambos Gréta rendőr százados, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense megkeresésünkre elmondta, a rendőrség nem vezet külön nyilvántartást a rollereseket érintő balesetekről, mivel ők a közúti forgalomban történő részvételük során gyalogosnak minősülnek. Emiatt a gyalogosokra vonatkozó előírások érvényesek rájuk és az általuk elkövetett szabályszegések esetén a szankció alkalmazása is eszerint történik.