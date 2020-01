Balesettel indult a hétfő – az autósoknak számolniuk kell a veszélyekkel

Összegyűjtöttük a legfontosabb, hétfői meteorológiai és közlekedési információkat. Az autósoknak és gyalogosoknak is érdemes számolniuk a havazás hatásaival.

Az Útinform hétfő hajnali tájékoztatása szerint a csapadék szinte mindenütt megszűnt, már csak Győr-Moson-Sopron megyében szemerkél elszórtan az eső. Az ország többi részén borult, felhős, foltokban ködös az idő.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, vasárnap megyénket is elérte a havazás. A gyorsforgalmi, valamint a fő-és mellékutak burkolata a kiszórt sótól mindenütt nedves. Száraz, vagy felszáradóban lévő burkolatot csak Pest és Nógrád megye északi részeiről, valamint Debrecen környékéről jeleztek. Érdemes számolni azzal is, hogy a nedves, esetlegesen lefagyásos szakaszokon jelentősen megnőhet a féktávolság, és érdemes a szokásosnál óvatosabban vezetni, különösen a kanyarokkal teletűzdelt utakon, így elkerülve, hogy esetleg kisodródjon az autónk.

Sajnos az első baleset már meg is történt: nem sokkal hét óra előtt a 11-es főúton, Esztergom és Tát között két személyautó ütközött össze. A 70-es kilométerszelvénynél egy sávon, váltakozó irányban halad a forgalom. Azt is érdemes észben tartani, hogy az elmúlt napok ködös időjárása következtében a fák ágaira fagyott zúzmara súlyától azok letöredezhetnek és az útburkolatra kerülhetnek.

Az Útinform figyelmeztetett arra is, hogy ködfoltok nehezítik a közlekedést Komárom-Esztergom és Pest megye északi részén, Monor térségében, a kecskeméti mérnökség területén, valamint Heves megyében, ahol a látótávolság 100 és 300 méter közé is csökkenhet. Az ország többi részén jók a látási viszonyok, csak elszórtan jeleztek párásságot. Jellemzően szélcsend van, a Nyugat-Dunántúlon viszont időszakosan megélénkül a szél. A hőmérséklet -3 és +1 fok között változik.

Érdemes az autósoknak azzal is számolni, hogy a 10-es főúton, Lábatlan belterületén, a Rákóczi Ferenc úton hétfőn közművezetéket javítanak, ezért 30 kilométer/órás sebességkorlátozás mellett útszűkületen kell áthajtani. Emellett Továbbra is zárva tartják a Bicske és Mány közötti út egy részét a Csabdi-halastónál, mert felújítják a Szent László-patak hídját. A forgalmat a bicskei 1-es főúti körforgalmú csomópont után a bevásárló központ melletti Csabdi útra irányítják, majd az M1-es autópályával párhuzamos terelőúton vezetik, amit sárga táblák is jeleznek. A Zsámbék felől érkezőket is erre a terelőútra irányítják.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, délutántól azonban már nagyobb területen csökkenhet, szakadozhat a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű, a légmozgás pedig mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 0 és +4 fok között valószínű. Késő estére +1, -4 fokra hűl le a levegő. Keddre virradó éjszaka túlnyomóan borult, párás idő lesz az ég, foltokban zúzmarás köd képződik. Helyenként előfordulhat hószállingózás, ónos szitálás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -6 fok között alakul.

Az orvosmeteorológia szerint hétfőn a különösen érzékenyeknél kezdetben még előfordulhat fejfájás, migrén, szédülés. Ingadozhat a vérnyomás. Erősebbek lehetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak, jó hír viszont, hogy a hidegfronti hatás napközben mindenütt megszűnik.

