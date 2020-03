Utcán alvó férfitől lopott telefont és pénzt Tatabányán

A 37 éves férfi az alvó férfi zsebéből ellopta a telefonját és az irattartóját, mikor a rendőrök elfogták és kihallgatták beismerte a bűncselekmény elkövetését.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves tettes február 9-én napközben Tatabányán, a II. Rákóczi Ferenc téren egy alvó férfira lett figyelmes. F. S. mellé ült és a férfi kabátjának belső zsebéből egy telefont kivett. Nem elégedett meg ennyivel, hanem a sértett ruházatában tovább kutakodott, és tőle egy irattartót is ellopott, amiben okmányok és pénz is volt. Az elkövető a pénzt felélte, a telefont eladta. Az érte kapott pénzt is elköltötte, a számára haszontalan dolgokat egy kukában kidobta. Miután az alvó férfi felébredt és észrevette az értékeinek hiányát, feljelentést tett a rendőrségen.

A tatabányai rendőrök azonosították és március 17-én gyanúsítottként hallgatták ki F. S-t. A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte. Ellene kifosztás bűntett miatt indult büntetőeljárás. A rendőrség, bíróság elé állítási javaslattal tervezi megküldeni az eljárás ügyiratait a Tatabányai Járási Ügyészségnek.