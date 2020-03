Notórius tolvajnőt fogtak a komáromi rendőrök

Több besurranásos lopás írható a számlájára annak a nőnek, akit a komáromi rendőrök elfogtak és őrizetbe vettek.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy visszaeső bűnözőt fogtak Komáromban a rendőrök. P. K. nem volt ismeretlen a nyomozók számára. Korábban több, hasonló jellegű bűncselekményt is elkövetett. Előfordult, hogy lakásból, de olyan is, hogy hotelból lopott készpénzt, illetve bankkártyát vagy iratokat. Legutóbb 2020 januárjában fogták el a rendőrök, és több rendbeli lopás elkövetése miatt őrizetbe vették. Az 51 éves nőt ezúttal is őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásának indítványozását.

Egy komáromi hotel egyik szobájába surrant be a gyanú szerint P. K. március 27-én éjszaka. Az 51 éves nő értékek után kutatott, majd a sértett válltáskájával távozott, amiben készpénz és bankkártya is volt. A tulajdonos, amint észrevette a lopást, bejelentést tett a rendőrségen. A komáromi rendőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és rövid időn belül azonosították, majd március 30-án elfogták az elkövetőt. Ellene lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.