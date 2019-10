Még egy ügye miatt emelt vádat az ügyészség a lábatlani zaklató ellen

A férfi ellen újabb vádiratot nyújtott be az ügyészség, amelyben javasolja, hogy a bíróság más ügyével együtt tárgyalja az esetet.

Az Esztergomi Járási Ügyészség október 3-án újabb vádiratot nyújtott be azzal a lábatlani férfival szemben, aki már testi sértés, szeméremsértés, valamint drogügy miatt is a bíróság látószögébe került, és jelenleg is börtönbüntetését tölti. Az ügyészség most súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és zaklatás vétsége miatt emelt vádat a férfi ellen. A vádiratban indítványozták, hogy a bíróság a vádlottat börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.

Az ügyészség szerint a férfi egy másik ügyével egyesítve szükséges tárgyalni az esetet. A másik ügyben az ügyészség augusztus 7-én nyújtotta be vádiratát, garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt. Ez utóbbi tettét egy drogüggyel is összevontan javasolja tárgyalni az ügyészség. A drogügyben szintén augusztusban nyújtotta be vádiratát az ügyészség.

A férfi egyébként visszaesőnek minősül, ugyanis a bíróság egy korábbi eljárásban, 2018. évben testi sértés bűntette miatt 1 év 4 hónap végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte. A vádlott szeméremsértés miatt pedig március 11-e óta szintén börtönben van. Az ügyészség augusztusban

Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy a férfi 2018. december 11-én alkalmi férfi ismerősénél töltötte az éjszakát. Másnap, 2018. december 12-én reggel 7 órakor a vádlott felébredt, minden előzmény nélkül rátámadt az ismerősére, és az ágyban fekvő férfit legalább két alkalommal ököllel, kis-közepes erővel a bal arcfelén megütötte. Közben az elkövető azt kiabálta, hogy az ismerőse előző nap megverte őt, eltörte az orrcsontját, diszkóban volt és drogozott, ez azonban nem volt igaz.

A férfi a verés után félelemkeltés céljából azt mondta az ismerősének, hogy visszajön és eltöri a kezét-lábát, majd a kabátját magára vette és az épületet elhagyta. Ezt követően a vádlott pár perc múlva visszajött a sapkájáért, és ismét megfenyegette ismerősét.

A sértettnek a vádlott bántalmazását következtében 8 napon belül gyógyuló bal oldali arcfelén duzzanata keletkezett, a bántalmazás alkalmas volt 8 napon túl gyógyuló sérülés okozására is.