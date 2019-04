Újabb felkavaró részletek derültek ki a pedofil hitoktató ügyéről

Az ügyészség indítványozta a pedofil hitoktató letartóztatásának fenntartását. A férfi korábban több gyermeket is szexuálisan molesztált, köztük nevelt fiát.

A Tatabányai Járási Ügyészség indítványozta a letartóztatásának fenntartását annak a pedofil hitoktatónak, aki több alkalommal is kiskorúakat molesztált, valamint két kislányt akart fajtalankodásra kényszeríteni egy tatabányai iskolában. A Kemma.hu már korábban beszámolt arról, hogy a férfi gyermek-pornográf felvételeket is tárolt készülékein, azonban most újabb sokkoló részletek is kiderültek a férfival kapcsolatban.

Az ügyészség azért indítványozta letartóztatásának fenntartását az első fokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig, mert fennáll a bűnismétlés veszélye. Az ügyészség emellett arra is indítványt tett, hogy a bíróság a férfit börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, úgy a szabadságvesztés tartamát 6 évben állapítsa meg.

Dr. Reszl Ildikó, megyei főügyész elmondta: az ügyészség tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről tartással elkövetett gyermekpornográfia bűntette, valamint kettő rendbeli, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére aljas indokból vagy célból elkövetett személyi szabadság megsértése bűntette miatt nyújtotta be a vádiratot a letartóztatásban lévő tatabányai férfival szemben.

A vádirati tényállás szerint a hitoktató 2017. szeptember 1-től egy tatabányai általános iskolában alsó tagozatos gyermekek hitoktatójaként volt alkalmazva. A férfi 2018. májusában mobiltelefonjával fotókat és videofelvételt készített a gyermekekről. Az egyik 7 éves gyermeket a tiltakozása ellenére felkapta, és felemelte. A kisgyerek nadrágját combközépig többször lehúzta, majd egy alkalommal pedig az alsóneműjét is. Ugyanezen az órán a sértett gyermek két egymás mellé tolt széken feküdt, mire vádlott ráfeküdt, majd a gyermek védekezése miatt hagyta abba a molesztálást. Ugyanezen az órán egy másik 7 éves gyermek a leesett ceruzájáért ment le az asztal alá, ahonnan a vádlott nem engedte felállni, a gyermek fejét a ruhával fedett nemi szerve közelébe húzta.

A pedofil hitoktató 2015. novemberétől 2018. június 6-án történt bűnügyi őrizetbe vételéig kiskorú gyermekekről készült, a nemi vágy felkeltésére, illetve fokozására alkalmas, súlyosan szeméremsértő, több száz fotót, illetve videofelvételt szerzett meg, amelyeket informatikai eszközein tárolt.

A férfit korábban a bíróság szemérem elleni erőszak bűntette miatt szabadságvesztésre ítélte, hiszen éveken keresztül molesztálta szexuálisan kiskorú nevelt fiát. Ebből 2015. március 12-én szabadult feltételes kedvezménnyel, erre figyelemmel az ügyészség megállapította, hogy a vádlott visszaesőnek minősül.