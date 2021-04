Trafikrablók fókuszában Komárom és Tatabánya: még keresik a fegyveres férfit

Az elmúlt három évben három trafikrablás történt megyénkben: kettő Komáromban, egy Tatabányán. Két esetben hamar rendőrkézre került az elkövető, a harmadikat még mindig keresik.

Laposa Péter rendőr alezredes, a megyei rendőrkapitányság bűnügyi osztály bűnmegelőzési alosztályának vezetője elmondta, hogy a trafikok biztonsági felszerelése tartja vissza a rablókat.

– Nagyon fontos a védekezés és a megelőzés szempontjából, hogy milyen fizikai és elektronikai védelem van kiépítve a trafikokban. A megfelelően kiépített vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer elriaszthatja a rablót. Ilyen a hang- és képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszer, távfelügyeleti rendszer – magyarázta az alezredes.

– Egy rablásnál a legfontosabb, hogy az eladó próbáljon meg nyugodt maradni és mérje fel a támadó erőviszonyait: fizikumát, a nála lévő eszközöket, illetve hogy mennyire ingerült. Ha ezek alapján fenyegetve érzi magát, mindenképpen teljesítse a rabló követeléseit, adja át neki a bevételt, legyen együttműködő. Közben próbáljon meg az elkövetőn látható minél több megkülönböztető jelzést megjegyezni: ruházat színe, rajta levő feliratok, tetoválás, haja, ékszerek. Ezek a jelek nagyban segítik a rabló későbbi azonosítását. Ha az elkövető távozott, azonnal hívja a 112-es segélyhívót, hogy az irányítóközpont minél előbb értesíthesse a közelben levő járőröket – tanácsolta az alezredes.

A legpechesebb rabló csak pár percig élvezhette zsákmányát, hat év fegyházbüntetést kapott érte. A büntetlen előéletű 35 éves oroszlányi férfi tavaly áprilisban ment be a dohányboltba. Elővett egy kést, majd odalépve az eladóhoz a bevételt követelte. Végül 266 ezer forinttal távozott. Az esetről jelentése után a rendőrök két perc múlva, egy közeli utcában igazoltatták. A férfi nem hagyta magát megbilincselni és a rend­őrautónak is nekirontott, amelyben csaknem félmillió forintos kárt okozott. Végül a járőrök megtalálták nála a kést, valamint az ellopott pénzt is.

A legutóbbi trafikrablásnál az elkövető önként feladta magát. A tatabányai férfi január 30-án délután, az egyik helyi dohányboltban egy késsel fenyegetőzve követelte a bevételt, majd távozott. A tatabányai rendőrök a tatai és az oroszlányi kollégáik segítségével azonnal elkezdték a felkutatását. Ennek a híre a férfi fülébe is eljutott, és végül úgy döntött, önként feladja magát.