Rossz minőségű védőeszközöket talált a NAV

Rossz minőségű védőeszközöket talált a NAV🧴😷🚛Győr-Moson-Sopron megyei munkatársaink több mint négyszázezer védőmaszkot és nyolcvanezer egyéb védőeszközt találtak két kamionban az M1-es autópályán. A termékek az előírt követelményeknek nem feleltek meg, ezért a két, összesen százharmincmillió forint értékű szállítmányt a NAV feljelentéssel átadta a rendőrségnek.A pénzügyőrök az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszerbe (EKÁER) bejelentett adatok alapján tételes ellenőrzésre választottak ki egy román rendszámú járművet. A kamion rakteréből háromszázhúszezer védőmaszk, négyezer műanyag arcvédő, ezer egyszer használatos védőöltözet és öt oxigéngenerátor került elő. Munkatársaink az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) bevonásával megállapították, hogy a termékek a biztonságossági, illetve minőségi követelményeknek nem felelnek meg.Néhány nappal később a pénzügyőrök az EKÁER adatai alapján felfigyeltek egy magyar rendszámú kamionra, ami ugyanattól a magyarországi feladótól ugyanarra a külföldi címre tartott. A pénzügyőrök ezt a szállítmányt is tételesen átvizsgálták, abban több mint százezer védőmaszkot, harmincezer alkoholos kézfertőtlenítőt, tizenkétezer műanyag arcvédőt, tízezer orvosi szemüveget és húszezer gumikesztyűt találtak. Az OGYÉI szakértőjének közreműködésével megállapították, hogy ezek a termékek sem felelnek meg az előírt követelményeknek.A szállítmányok tételes ellenőrzésekor az is kiderült, hogy a termékek jelentős részét nem jelentették be az EKÁER-ben.Munkatársaink a két, összesen százharmincmillió forint értékű szállítmányt átadták a rendőrségnek és rossz minőségű termék forgalomba hozatala, illetve a szállított orvosi szemüvegek miatt egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tettek.A NAV fokozott figyelmet fordít az engedély nélküli, hamis, silány minőségű egészségügyi termékek felderítésére és azok kereskedelemből való kizárására.

Közzétette: Nemzeti Adó- és Vámhivatal – 2020. július 6., hétfő