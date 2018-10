Több száz motoros gyűlt össze, hogy elhunyt társaikra emlékezzen (videók, fotók)

Balesetmegelőzés Motorosoknak

Kedves Motoros Barátaink, Ügyfeleink, Tisztelt Magyar Motoros Társadalom !Sajnos, talán már mindegyikünknek van olyan hozzátartozója, barátja, szerelme, vagy „csak” ismerőse, aki a közös szenvedélyünk, a MOTOROZÁS során szenvedett balesetet, vagy akár életét vesztette. Mindannyian részesei voltunk már hasonló beszélgetésnek :- Ismerted XY-t ? – Igen, persze, akinek az a piros ZZYS motorja volt.- Ő, igen.. meghalt hétvégén, motorral.Vagy :- Hallottad, hogy az XY, akinek az a két szép kislánya van, motorbalesetet szenvedett és az intenzív osztályon van… ?Itt nálunk, a motoros boltban, hatványozottan ki vagyunk téve ezeknek a megrázó híreknek. Szinte minden Motorost ismerünk a környéken. A rossz hírek elsőként csapnak le ránk. Volt már, hogy jött be büszkén motoros ismerős, és mondta örömmel, hogy nézzük meg, ez az első motorja, most vette. Majd pár hét múlva megdöbbenve halljuk, hogy már nem él. Volt barátunk, szinte kollégánk, aki napi szinten részese volt életünknek a közös munka és hobbi kapcsán, egészen az idei nyárig. Aztán egyszer csak nem jött többé.Büszke családapák, akik életük teljében hódolnak szenvedélyüknek.., vagy életük elején járó fiatalok, tele tervekkel, célokkal.., de akár az idősebbek, akik sok év után újra motorra ülnek.. Mindannyian pótolhatatlanok valakinek. Amikor az ember elveszít valakit, amikor átéli ezt a borzalmat, hogy akit szeret, csak nemrég ment el otthonról, félbehagyva a dolgait, hogy csak gurul egyet aztán jön vissza, folytatja… és soha többé nem ér haza. Olyankor azt érezzük, hogy valamit tennünk kell ! Dühösek vagyunk, úgy érezzük, az élet igazságtalan. Majd lecsillapodunk és marad a fájdalom, valamint a szembesülés azzal, hogy az élet mennyire kiszámíthatatlan. Vannak helyzetek, amik már szinte sorsszerűek, és nem lehet kivédeni őket. Nem is foghatjuk mindig egymás kezét, vagy nem mehetünk mindenhova együtt, hogy óvjuk egymást.. De vannak olyan lépések, amiket ha összefogunk és meglépünk, talán fel tudjuk venni a harcot a motoros balesetekkel szemben. Az idei nyár gyásza után mi úgy éreztük, hogy valamit tenni kell. Sokan mondják, hogy csodák nem léteznek. Mi pedig azt mondjuk, hogy igenis vannak csodák. Hiszünk abban, amit már számtalanszor bizonyítottunk is, hogy a motoros társadalom összetartó ereje páratlan és bármire képes, még arra a bizonyos csodára is. Éppen ezért kérjük a Ti segítségeteket. A dorogi rendőrkapitánysággal karöltve fejünkbe vettük és elhatároztuk, hogy belekezdünk egy kampányba a Motorosokkal a Motorosokért. Célunk a figyelemfelkeltés volt, és egyfajta küzdelem a motorosok életéért. Óriási öröm számunkra, hogy a dorogi rendőrség partner ebben, hisz velünk, Motorosokkal együtt, összefogva tesznek lépéseket a balesetmegelőzés terén. Nem ellenünk dolgoznak, hanem velünk, Motorosokkal. Nem ellenünk, hanem értünk. A kampány több fejezetből áll majd, és minden egyes fejezet Rátok / Ránk, Motorosokra épül, nekünk szól és minket óv.Az alábbi videófilm az első mérföld köve utunknak, melyet Veletek együtt szeretnénk végig járni. Rengeteg munka , energia és idő van benne, de ami ezeknél sokkal de sokkal fontosabb és értékesebb, mindegyikünk szíve – lelke benne van. Ezzel a kisfilmmel tisztelgünk azok előtt, akik már nem lehetnek velünk, és szeretnénk tenni valamit, hogy a lehető legkevesebb áldozata legyen ennek a szép, életre szóló szerelemnek, ami nem más, mint a motorozás.Ezúton kérünk minden kedves Motorost, hogy aki egy kicsit MAGÁÉNAK IS érzi ezt a harcot, aki kicsit is úgy érzi, hogy mellénk áll, mert ÉRZI és ÉRTI, amiről szól ez a film, az ossza meg motoros ismerősei között. Ha csak egyetlen motoros szeme előtt felvillannak ezek a képsorok egy veszélyes kanyar előtt, és visszavesz a sebességből, vagy kicsit is felelősségteljesebben megy tovább…ha csak egyetlen motoros életet is megmentünk, már megérte az első lépést megtenni.Off Road Motors Lehotay Kft.

Közzétette: Off Road Motors Lehotay kft. – 2018. augusztus 21., kedd