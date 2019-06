Tíz baleset történt a nagy kánikulában

Csütörtökön is érdemes lesz a szokásosnál is nagyobb odafigyeléssel közlekedni.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában a rendőrök egy személyi sérüléssel járó és kilenc anyagi kárral végződő baleset helyszínén intézkedtek.

Egy 51 éves szentendrei férfi Opeljával közlekedett Dömösön, Visegrád irányából Pilismarót felé, amikor letért az úttestről és egy fának ütközött. A balesetben a sofőr megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték.

Mindemellett a rendőrök három személyt fogtak el, tizenkét főt állítottak elő és öt ittas járművezetővel szemben intézkedtek, biztonsági intézkedésre két esetben került sor szerdán.

Érdemes ma is nagyobb óvatossággal és odafigyeléssel közlekedni, ugyanis a zivatarok és a hőség miatt is figyelmeztetést adott ki a meteorológia Komárom-Esztergom megyére, valamint az ország nagy részére. Előrejelzésük szerint csütörtökön a napi középhőmérséklet az ország nagy részén meghaladhatja a 25 fokot, délen és keleten a 27 fokot is. Leginkább az Észak-Dunántúlon illetve a középső országrészben a legnagyobb az esély zivatarok előfordulására. Kísérőjelenségként viharos szél (60-80 kilométer/órás) és jégeső társulhat hozzájuk.

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein fölénk érkező meleg levegő miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak.