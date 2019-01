Ha nincs láthatósági mellénye, ne induljon kocsival Európába

Nem nagy titok, hogy a tél teljesen más közlekedési magatartást igényel. Ám nem csak emiatt kell felkészülni az útra, pláne a külföldire.

A téli hónapokban jellemző ködös, párás levegő, a nappalok rövidülése, a romló látási viszonyok, a szinte folyamatosan nedves és a lehulló falevelektől, jegesedéstől, hótól csúszós útburkolat jelentősen növelik a balesetek bekövetkezésének kockázatát. A megváltozott közlekedési feltételek komoly próbára teszik a járműveket is, ezért nagyon fontos, hogy utazás előtt jól felkészített, biztonságos, megfelelő műszaki állapotú járművel induljunk útnak. Emellett, ha nem kis hazánkban utazgatunk csak, érdemes a célország úgynevezett központi közlekedési szabályozásáról tájékozódni. Ennek apropóján kérdeztük meg dr. Farkas Károlyt, a Magyar Autóklub régiós elnökét.

– Hozzám is eljutottak olyan információk, hogy Szlovákiában előszeretettel bírságolják meg a külföldieket olyan okkal, hogy amikor ellenőrzés címén kiszállítják őket a járművükből, még nincs rajtuk a láthatósági mellény – említette a szakember. – Elképzelhető, hogy ez északi szomszédainknál valamilyen szervezeti ukáz. Az viszont Európában fő szabály, hogy az autó valamennyi utasának és a sofőrnek is kell ilyen mellényének lennie. Ezt az osztrákok meglehetősen szigorúan veszik, mert adódott már abból baleset, hogy az utas is kiszállt, ám nem vette észre a mögötte haladó gépjármű.

A régiós elnök szólt a hólánc meglétéről, használatáról is. Megjegyezte, hogy Ausztriában táblákkal is jelölik ezeket a szakaszokat, és bárhol és bármikor ellenőrizheti a helyi rendőrség, amely szigorúan büntet is. A szabály alól a négykerék-meghajtású járművek sem jelentenek kivételt.

– Egyébként valamennyi környező, velünk szomszédos országban, télidőben, a saját biztonságunk érdekében vigyünk magunkkal hóláncot – hangsúlyozta dr. Farkas Károly. – Talán meglepő, amit mondok, de még parkolni, illetve a gépkocsiból kiszállni is másképp kell ilyenkor, mint jó időben. A letaposott, jégbordás autóbeállók rejtett veszély hordozói. Adott esetben egy rossz lépés, megcsúszunk, és már kész is a baj. Gondoljunk csak bele, hogy egy esti beállásnál, amikor kilépünk az autónkból, majd elesünk, megsérülünk, és lehet, hogy órákig észre sem vesznek… Ezért, ha tehetjük, igyekezzünk mindkét lábunkat kiemelve, megtámasztva kiszállni a járműből.