Fellebbezett az ügyészség a táti plébános papgyilkos támadója ügyében

P. László megzsarolta és személyi szabadságban korlátozta a táti plébánost. A férfi ügyében hozott döntés egy része ellen az ügyészség is fellebbezést nyújtott be.

Az Esztergomi Járási Ügyészség május 27-én benyújtotta fellebbezését a táti plébános támadója, P. László ítélete ellen. A férfi harmincezer forintot zsarolt ki Kardos Mihály táti plébánostól, melyből 10 ezer forintot még aznap elköltött egy dohányboltban. Az Esztergomi Járásbíróság május 22-i döntése értelmében a szóban forgó 10 ezer forintot a dohányboltnak kell visszaszolgáltatni. Dr. Zsirai Veronika, a megyei főügyészség helyettes szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az ügyészség kizárólag ez ellen a döntés ellen nyújtotta be fellebbezését, miszerint az összeget a sértettnek, Kardos Mihály plébánosnak, adja vissza a bíróság. Az ügyészség a döntés többi részével egyetért.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a bíróság személyi szabadság korlátozásában és zsarolásban találta bűnösnek a táti plébánost megtámadó férfit, aki korábban már ült egy törökbálinti plébános meggyilkolása miatt. P. László múltját, és azt, hogy röviddel szabadulása után követte el a táti támadást, az ügyészség súlyosbító körülményként értékelte. A férfira 6 év 1 hónap 15 nap szabadságvesztést javasoltak, azzal a feltétellel, hogy nem bocsátható feltételes szabadlábra.

Az Esztergomi Járásbíróság ítélete hat év fegyház lett, 8 év közügyektől eltiltással, és esélyt sem adtak annak, hogy ebből a büntetésből idő előtt, feltételesen szabadulhasson. Ha ezt leülné, akkor dönthetnének esetlegesen arról, hogy a korábban kiszabott életfogytiglani büntetésből feltételesen szabadulhatna-e újra.

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a bíróság enyhítő körülményként értékelte a férfi beismerését, súlyosító körülményként pedig a büntetett előéletét, az idős ember sérelmére elkövetett bűncselekményt és azt, hogy az elkövetéskor feltételesen volt szabadlábon és más büntetőeljárás hatálya alatt is állt.

Az ítélet a kihirdetését követően nem vált jogerőssé, mert az ügyész 3 nap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, míg a vádlott fellebbezést jelentett be enyhítés végett. Az ügyész indítványt tett a bűnügyi őrizetben lévő vádlott letartóztatásának elrendelésére a hajléktalan és munkanélküli férfi ellen, amelyet a bíróság a bűnismétlés veszélyére és a szökés veszélyére figyelemmel a tárgylás napján elrendelt.

A bíróságon részletesen elhangzott a többszörösen büntetett előéletű P. László múltja is. Neki is köze volt a törökbálinti plébános, Pelsőczy Ferenc 1995-ös halálához. A többszörös visszaeső férfi legutóbb emberölés bűntette miatt kiszabott szabadságvesztésből 2015. március 24. napján szabadult feltételes kedvezménnyel.

Gyónás után támadta meg a papot P. László

P. László azzal csengetett be Kardos Mihály táti plébánoshoz május 18-án, hogy gyónni szeretne. Miután a pap meggyóntatta a férfit, P. László pénzt kért. A pap adott neki 3000 forintot. Egy óra múlva azonban P. László visszament a paplakba. Ekkor élelmiszert és pénzt kért a lelkipásztortól. Kardos Mihály élelmiszert csomagolt neki, a de a férfi erősködött, hogy adjon a pap neki pénzt is. A plébános ekkor a zsebéből 30 ezer forintot átadott, többféle címletben.

Ám a férfinek ez sem volt elég, és karjánál fogva bevonszolta a papot a dolgozószobába, ahol a fiókokban keresgélt pénz után a férfi. A plébános,kihasználva, hogy a fiókok akadályt képeztek közte és P. László között, kiszaladt az udvarra. P. László utána szaladt, ruhájánál fogva elkapta a plébánost és dulakodni kezdtek. A férfi vissza akarta vinni a házba a papot. A dulakodás közben az atya keze és arca is megsérült, amelynek nyomai még a tárgyaláson is jól látszódtak.

Amikor sikerült kiszabadítania magát a támadó szorításából, az utcára menekült a táti plébános és segítségért kiáltott. Így hívtak rendőrt a helyszínre a szomszédok, miközben P. László pedig kimenekült az udvarról és a Kis-Duna irányába eltűnt. A kizsarolt pénz egy részéből italt és cigarettát vásárolt egy dohányboltban, a férfit végül másnap este Vácott kapták el, és őrizetbe vették a rendőrök.

P. László a május 22-i tárgyaláson az utolsó szó jogán bocsánatot kért a plébánostól, és megbánta a tettét, nem akarta bántani. Hozzátette: ha olyan védője lett volna 1995-ben, mint most, akkor nem húsz évre ítélték volna el.

– Akkor bementem a rendőrségre, feladtam magam, de maga (az ügyész – a szerk.) ezt elhallgatta. Feladtam magam azért, mert nem öltem embert. Világéletemben betörő voltam. ….Így is úgy is életfogytiglant kapok. Ha már vájkál a múltamban, akkor nézzen jobban utána ezeknek is. Elkövettem, beismertem. A Jóisten felé fogok elszámolni” – utalt arra, hogy az ügyész ismertette a korábbi törökbálinti gyilkosság ítéletét is a tárgyaláson.

Ugyanakkor a plébánoshoz fordulva az utolsó szó jogán így szólt: „Nem bántottam magát. Maga szerint miért nem bántottam magát? El tudott menekülni.”