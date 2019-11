Tanárból lett nyomozó a megye kitüntetett rendőre

Tóth Gábor rendőr alezredes érdemelte ki a megye rendőre címet idén. A díjat a közbiztonság megteremtése érdekében kifejtett kiemelkedő szolgálatának teljesítéséért vehette át. Az alezredes 1996. augusztus 1-je óta teljesít szolgálatot a rendőrségen és 2013 novembere óta vezeti az Oroszlányi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályát. 23 éves pályája alatt több alkalommal részesült elismerésben. Bár eredetileg nem rendőrnek készült.

Általános iskolai tanárként kezdte pályafutását 1987-ben a megye rendőre cím idei kitüntetettje. A testnevelőként dolgozó férfit már akkor foglalkoztatta a rendőri pálya, de végül csak 1996-ban csatlakozott a rendvédelemhez. Úgy tűnik végül nagyon is jól döntött, hiszen azon kevesek közé tartozik, akik már 23 éve dolgoznak ugyanazon a területen a rendőrség kötelékében.

– Testnevelést tanítottam először Bábolnán, majd a Bakonyszombathelyi általános iskolában. Mindig is érdekelt a rendőrszakma, azon belül is a bűnügyi szakterület. Végül kilenc évvel később, 1996-ban szereltem fel a kisbéri rendőrség bűnügyi osztályára. Itt 2004-ig nyomozóként dolgoztam, majd osztályvezetőként. 2013 óta pedig az Oroszlányi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályát vezetem – mesélt a kezdetekről a rendőr, aki még évtizedek távlatából is nagyon jól emlékszik az első esetére.

– Kollégámmal együtt mentünk ki a helyszínre, ahol egy nagy értékű trafót szedtek szét. Ellopták belőle a trafóolajat és a színesfémet. Úgy hatmillió forintos kár keletkezett, ami 1996-ban szép összeg volt. Abban az időben nagyon menők voltak a trafóolaj lopások. Ugyanis egy alkalommal három- négyszáz liter trafóolajat tudtak ellopni, amiből mintegy ezer–ezerkétszáz liter dízelolajat tudtak keverni – nosztalgiázott az alezredes, aki szakmai csúcsának azt tartja, mikor saját kezűleg kapta el egy emberölés gyanúsítottját.

– Már közrendvédelmi parancsnokként dolgoztam mikor egy emberöléshez hajnalban riasztottak minket. Én értem ki elsőre, így a helyszín biztosítását egyedül kezdtem meg. A gyors adatgyűjtést, a forró nyom leszervezését, tanúk kutatását, az adatgyűjtést, további helyszín biztosítását is mind én szerveztem le. Végül három kollégámmal egyetemben sikerült azonosítanunk az elkövetőt egy italboltban. A játékgépnél ülő férfit végül én állítottam elő és tartoztattam le. A helyszínre való kiérkezés és a letartoztatás között mindösszesen két óra telt csak el – mesélte az osztályvezető, aki többek között segített felderíteni egy nyolc megyére kiterjedő betörőcsapatot is.

Azonban többségében ennél hétköznapibb ügyekkel foglalkoznak. Egy baleset helyszínelése, egy garázdaság, vagy egy betörés ugyanazt a figyelmet és odaadást követeli, mint a nagyobb horderejű esetek. Bár a rend­őrök nem mutathatják ki érzelmeiket egy-egy esetnél, sokukat nagyon is megviselik az átéltek.

– Egy esetnél nem csak rend­őrök vagyunk. Például a balesetnél, főleg ha halálos áldozattal járt, a hozzátartozók, a sérültek megnyugtatása ugyanúgy a feladataink közé tartozik, mint a helyszín biztosítása. Rendszeres, hogy a mi karjainkban sírja ki magát, aki pont akkor vesztette el egy szerettét – magyarázta a megye rendőre, aki szerint nagyon sok rendőr nehezen bírja lelkileg ezt a terhet. Nekik a rendőrségi lelkész segíthet feldolgozni a történteket.

Tóth Gábor úgy véli, bár magasztosan hangzik, de tényleg azért lesz valaki rendőr, mert szolgálni és védeni akar. Még ha azt osztályvezetőként már főleg csak az íróasztal mögül is teszi.

– A kinevezéseknek hátránya is van. Napjaim nagy részében az íróasztal mögül irányítom az embereimet. Azonban ez egyáltalán nem könnyebb feladat. A beérkezett információk, adatok alapján én döntöm el és szervezem meg a következő lépést, én jelölöm ki rá a megfelelő embereket, és természetesen enyém a felelősség is. A kiemelt esetekben azonban szükségesnek és elengedhetetlennek tartom a személyes jelenlétemet – összegezte az alezredes, aki felüdülésnek tartja mikor lehetősége van kimenni egy helyszínre akár parancsnokként, akár ellenőrként.

Egy ilyen nyomozásnak azonban semmi köze sincs a filmekből ismert rendőri munkához. Többek között nálunk nincsenek látványos városon átívelő autósüldözések. Azonban szerencsére az már gyakran előfordul, hogy az alapos és szakszerű munkának köszönhetően pár óra alatt kézre kerítik az elkövetőt. Az akciófilmekből ismert zsaruk viszont távol állnak a valódi nyomozóktól.

Ki lehet rendőr?

Aki már tizenévesen tudja, hogy rendőrnek állna, az választhat az ország több rendészeti szakközépiskolájából vagy gimnáziumából. Ezek elvégzése azonban még kevés, hiszen az érettségi megszerzése után jelentkezni kell egy kétéves szakképzésre. Ide egyébként azok is jelentkezhetnek, akik nem rendészeti középiskolába jártak. Azonban mindenkinek csak azok a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok kezdhetik meg a képzést, akik megfeleltek a különböző fizikai, pszichológiai, egészségügyi teszteken, jól teljesítettek a pályaalkalmassági elbeszélgetésen, büntetlen előéletűek és a kiírás szerint kifogástalan életet élnek.

A megye rendőre szerint több híres karakterből lehetne csak összegyúrni az ideális rendőrt.

– Először is a nyomozói munka – eltérően a filmektől – nem egyszemélyes feladat. Nincs olyan, hogy valaki egymagában deríti fel az egész esetet. Több tucat ember hosszan tartó, összehangolt munkájának eredménye egy eset megoldása. Szerintem egy jó rendőrnek Kojak és Colombo eszességével és Clint Eastwood keménységével kell felvérteznie magát – vélekedett Tóth Gábor aki hozzátette hazánkban szerencsére nagyon jó a közbiztonság, amit a mindennapok hőseiként dolgozó rendőröknek is köszönhetünk.