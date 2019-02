Szörnyű fotók Oroszlány és Tata lángoló faházairól

Két nap alatt két égő faházhoz riasztották a tűzoltókat: Tatán és Oroszlányban csaptak fel a lángok.

Két tűzesetről is beszámolt, és az oltásról is közölt képeket a megyei katasztrófavédelem. Az oroszlányi, csütörtökön leégett hétvégi házzal kapcsolatban a korábbi információkat azzal egészítették ki, a helyi önkormányzati tűzoltókat a komáromi lánglovagok is segítették a vízellátást biztosítva az utómunkálatokhoz, valamint hogy az anyagi kár jelentős, de senki nem sérült meg a tűzeset során.

Pénteken egy 16 négyzetméteres faház és mellette lévő lakókocsi égett Tatán. A segélyhívás pénteken éjszaka, kettőkor érkezett be a műveletirányítási központba. A tűzesethez a tatabányai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés itt sem történt.