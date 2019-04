Kitüntették a rendőröket, akiknek sokat köszönhetünk

A megyei rendőr-főkapitányság ünnepi állománygyűlésén a rendőrség napja alkalmából az idei esztendőben Esztergomban szervezték meg. 29-en rendőrségi, 38-an pedig polgármesteri jutalmat vehettek át.

Szűkebb hazánk 67 rendőre vehetett át elismerést a Szent György nap alkalmából szervezett rendőrségi ünnepségen, amelyen az idei esztendőben az esztergomi Vármúzeum lovagterme adott otthont. Ennél azonban jóval többen szolgálnak és védenek azért, hogy megyénk lakói minél nagyobb biztonságban érezhessék magukat.

Mindez kiderült Farkas Gábor rendőr dandártábornok, rendőrfőkapitány 2018. évi beszámolójából, amely a megyei közgyűlés előtt hangzott el a minap, és amelyet a grémium el is fogadott, mégpedig Dr. univ. Dzsupin Ottó rendőr dandártábornok, a Rendőrségi Oktatási és Kiképzési Központ igazgatója jelenlétében.

A főkapitánytól megtudtuk: a 14 kiemelten kezelt bűncselekmény (emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, g, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele) száma tovább csökkent az előző évhez képet. Külön kiemelendő, hogy kevesebb emberölés történt, és a nyomozások minden esetben eredményre vezettek, vagyis elfogták az elkövetőt. A testi sértések elkövetői sem reményekdhetnek semmiben: 97 százalék fölötti az elfogások száma. A bűnmegelőzés a szubjektív biztonságérzet növelésének érdekében egyenruhásaink még több szolgálati órát töltötte közterületeken.

A tulajdon elleni szabálysértések száma több mint háromszázzal csökkent, a felderítési mutató közel 52 százalékos volt 2018-ban. Rossz hír ugyanakkor, hogy a balesetek száma 2017-hez emelkedett, hiába a rendszeres közúti ellenőrzések, sebességmérések, tájékoztató akciók, amelyekkel a sofőrök, közlekedők figyelmét igyekeznek felhívni a potenciális veszélyforrásokra és kockázati tényezőkre.

Országos szinten is elismerték munkájukat

Rendőrségi tanácsosi címet adományozott Pintér Sándor belügyminiszter Tóth Gábor alezredesnek, az Oroszlányi Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetőjének, Somogyi Szabolcs címzetes főtörzszászlósnak, a főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály járőrvezetőjének. Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője kiemelkedő tevékenységéért pénzjutalomban részesítette Buzonics Ferenc ezredest, megyei gazdasági rendőrfőkapitány-helyettest. Ők a rendőrnap alkalmából szervezett központi ünnepségen vehették át az elismerést. Esztergomban, a megyei Szent György napi ünnepségen Farkas Gábor r. dandártábornok, a megyei rendőr-főkapitányság vezetője adott át elismeréseket azoknak, akik példaértékű munkájukkal kiérdemelték kollégáik és parancsnokaik elismerését.

Az esztergomi vár lovagtermében kiderült, hogy 2018-ban nyújtott kimagasló szakmai teljesítményeként az év kapitányságának megyénkben a komáromit választották. Kilenc település 39 ezer polgárának nyugalmát vigyázza az itt dolgozó több mint nyolcvan rendőr: hozzájuk tartozik 16 kilométernyi autópálya-szakasz négy pihenőhellyel, főutak, a vasúti fővonal, a Duna, a Monostori erőd a rengeteg nyári rendezvénnyel, fesztivállal, valamint a ma­gyar–szlo­vák határ legforgalmasabb szakaszával. Országos szinten a kis kapitányságok között az élvonalban vannak eredményeikkel, folyamatosan egyeztetnek a szlovák társszervekkel is. Az elismerést Dr. Bohleradsky Szilveszter r. ezredes kapitányságvezető vehette át a vár lovagtermében.

Az év bűnügyi szakembere Müller Zsolt címzetes alezredes, a Tatabányai Rendőrkapitányság, bűnügyi alosztályvezetője, az év rendészeti szakembere Spirkó Angelika alezredes, az Esztergomi Rendőrkapitányság, közlekedésrendészeti osztályvezetője, az az év szakszolgálati szakembere Balázs Mariann rendvédelmi alkalmazott, a főkapitányság közgazdasági osztály részlegvezetője vehette át Farkas Gábor főkapitánytól.

Mellette szűkebb hazánk polgármesterei is az esztergomi ünnepségen köszönték meg azon egyenruhások munkáját, akik sokszor szabadidejüket is arra áldozzák, hogy az emberek nyugodtan, biztonságban élhessenek.

Az Esztergomban elhangzott méltatások és a kitüntetettek névsora

Az Országos Rendőr-főkapitányság Vezetője kimagasló szakmai munkája elismeréseként 2019. május 01. hatállyal kinevezi a Tatabányai Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének: Dr. Madari Csaba r. ezredest, a Tatabányai Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetőjét.

szakterületén nyújtott kiemelkedő tevékenységéért április 24-e a Rendőrség Napja alkalmából pénzjutalomban részesíti Dr. Muravölgyi Fridric Beáta r. őrnagyot a főkapitányság, Rendészeti Igazgatóság kiemelt főelőadóját.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként 2019. május 01. hatállyal kinevezi az Oroszlányi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének: Kiss Sándor r. alezredest az Oroszlányi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjét.

magasabb beosztásba helyezi és kinevezi Nagy Diána r. hadnagyot, a Komáromi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály állományába főelőadónak egyben felmenti ugyanott előadói beosztásából

Nemes László r. főhadnagyot, a Dorogi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály állományába kiemelt főnyomozónak, egyben felmenti ugyanott főnyomozói beosztásából

Erős Kristóf r. őrmestert, a Dorogi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály állományába járőrvezetőnek, egyben felmenti ugyanott járőri beosztásából.

2018. évben nyújtott kimagasló szakmai teljesítménye alapján az év kapitánysága címet a Komáromi Rendőrkapitányság nyerte el. Az elismerő oklevelet Dr. Bohleradsky Szilveszter r. ezredes kapitányságvezető vette át.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság ezetője 2018. évben végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként

az év bűnügyi szakembere címet adományoz Müller Zsolt c. r. alezredesnek, a Tatabányai Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály alosztályvezetőjének

az év rendészeti szakembere címet adományoz Spirkó Angelika r. alezredesnek, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezetőjének.

az év szakszolgálati szakembere címet adományoz Balázs Mariann rendvédelmi alkalmazottnak, a főkapitányság, Gazdasági Igazgatóság, Közgazdasági Osztály részlegvezetőjének

2018. december hónap bűnügyese elismerésben részesíti Berkes Péter r. főtörzsőrmestert, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály nyomozóját

2018. december hónap rendésze elismerésben részesíti Mózes Máté r. főtörzsőrmestert, az Oroszlányi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály körzeti megbízottját

2019. január hónap bűnügyese elismerésben részesíti Fodor József r. hadnagyot, az Oroszlányi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály nyomozóját

2019. január hónap rendésze elismerésben részesíti Kondor Balázs r. főtörzsőrmestert, az Oroszlányi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály körzeti megbízottját

2019. február hónap rendésze elismerésben részesíti Gyebnár Lászlór r. őrmestert, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály járőrvezetőjét

2019. március hónap rendésze elismerésben részesíti Schmölz Tamás c. r. főtörzszászlóst, az Oroszlányi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály körzeti megbízottját

2019. április hónap bűnügyese elismerésben részesíti Lázár Zoltán r. főtörzsőrmestert, a Tatabányai Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály nyomozóját

2019. április hónap rendésze elismerésben részesíti Kondé Zsolt r. őrnagyot, a főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Tevékenység-Irányítási Központ ügyeletvezetőjét.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a rendőrség állományában hosszú időn átívelő kiemelkedő, áldozatkész munkája elismeréséül, kerek évfordulója alkalmából, tárgyjutalomban részesíti:

Körmendi Zsolt r. alezredest, a főkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztály alosztályvezetőjét

Csomán János c. r. főtörzszászlóst, a főkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat szakoktatóját

Kovács István c. r. főtörzszászlóst, a Dorogi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály szolgálatirányító parancsnokát

Soós Sándorné r. főtörzsőrmestert, a Komáromi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály járőrparancsnokát

Becsákné Jobb Szilvia rendvédelmi alkalmazottat, az Oroszlányi Rendőrkapitányság ügykezelőjét.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a szolgálat példamutató ellátásáért, április 24-e a Rendőrség Napja alkalmából tárgyjutalomban részesíti:

Ficzek Balázs c. r. alezredest, a főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság, Elemző-Értékelő Osztály kiemelt főnyomozóját

Stőberl Sándor c. r. őrnagyot, a főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály kiemelt főelőadóját

Bocskay Réka r. hadnagyot, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály nyomozóját.

Császi Erika c. r. főtörzszászlóst, a Tatai Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály referensét

Jaros Bálint c. r. törzsőrmestert, a Kisbéri Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály járőrvezetőjét

Szalai Lászlót, a Tatabányai Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály fegyveres biztonsági őrét

Szegváriné Schmidt Ilonát, a főkapitányság Hivatal ügykezelőjét

A Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a főkapitánysággal történő együttműködés során hosszú időn át kifejtett kimagasló tevékenységéért tárgyjutalomban részesíti

Sipos Antal ezredest, a MH 6 Sipos Gyula Területvédelmi Ezred parancsnokát.

Külsős jutalmak

A 2019. évi Rendőrség Napja alkalmából Komárom-Esztergom megye önkormányzatai és intézményei az elmúlt egy évben kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó kollégák munkáját is elismerték

Dr. Kancz Csaba urat a Megyei Védelmi Bizottság elnöke a megyei védelmi bizottság emlékérmét és emléktárgyát adományozta Szabó Adrienn r. századosnak, a főkapitányság Rendészeti Igazgatóság kiemelt főelőadójának. Dr. Szerencsés László elnök a megyei kereskedelmi és iparkamara dicséretét és jutalmát adta át Vörös Roland r. őrmesternek, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály járőrének.

Bereznai Csaba alpolgármester Tatabánya önkormányzatának jutalmát és dicséretét Léber László r. őrnagynak, a a Tatabányai Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály alosztályvezetőjének, Kovács-Konrád Ildikó c. r. főhadnagynak (engedéllyel volt távol) a Tatabányai Rendőrkapitányság, Vizsgálati Osztály főnyomozójának, Borsodi Szilvia r. törzszászlósnak (engedéllyel volt távol), a Tatabányai Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály szolgálatirányító parancsnokának. A távollévők jutalmának átvételére Dr. Madari Csaba r. ezredest a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője vette át.

Romanek Etelka polgármester Esztergom önkormányzatának dicséretét és jutalmát Lábos Anikó c. r. őrnagynak, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Hivatal, hivatalvezetőjének, Bata Erika r. hadnagynak, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Közlekedésrendészeti Osztály fővizsgálójának, Horavecz Zsolt r. főtörzszászlósnak, az Esztergomi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály szolgálatirányító parancsnokának, valamint Szimon Ferenc r. főtörzsőrmesternek, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály nyomozójának adta át.

Turi Bálint alpolgármester Komárom dicséretét és jutalmát Bitter Tünde r. főhadnagynak, a Komáromi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály nyomozójának, Kovács Dénes c. r. törzsőrmesternek, a Komáromi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály járőrvezetőjének, Mohácsi Roland József r. őrmesternek, a Komáromi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály járőrének.

Michl József polgármester Tata dicséretét és jutalmát Törökné Takács Gyöngyi r. alezredesnek, a Tatai Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály alosztályvezetőjének, Tirhold József r. századosnak, a Tatai Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály kiemelt főelőadójának.

Lazók Zoltán polgármester Oroszlány dicséretét és jutalmát Jancsekity Zoltán r. főtörzsőrmesternek, az Oroszlányi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály körzeti megbízottjának adta át.

Sinkovicz Zoltán polgármester adta át Kisbér dicséretét és jutalmát Vadász Péter c. r. törzsőrmesternek, a Kisbéri Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály járőrvezetőjének. Beke László polgármester Környe dicséretét és jutalmát adta át Bartis Gábor c. r. főtörzszászlósnak, a Tatabányai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály körzeti megbízottjának. Rising Károlyné polgármester Várgesztes dicséretét és jutalmát adta át Erl Attila c. r. törzszászlósnak (engedéllyel volt távolt) a Tatabányai Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály körzeti megbízottjának. Marx Ernő polgármester Tarján dicséretét és jutalmát adta át Varga Viktor r. zászlósnak, a Tatabányai Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály körzeti megbízottjának.

Nagy György polgármester adta át Szomor dicséretét és jutalmát Halir Vilmos c. r. törzszászlósnak, a Tatabányai Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály körzeti megbízottjának. Nieszner József polgármester adta át Héreg dicséretét és jutalmát Szakos Csaba c. r. főtörzszászlósnak, a Tatabányai Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály körzeti megbízottjának. Turi Lajos polgármester Tát dicséretét és jutalmát adta át Stekler Tamás r. alezredesnek, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Igazgatásrendészeti Osztály osztályvezetőjének, Kiss Attila c. r. főtörzszászlósnak, az Esztergomi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály helyszínelő és balesetvizsgálójának, Petrovics Zoltán c. r. zászlósnak, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály nyomozójának.

Balázs Márta jegyző adta át Pilismarót dicséretét és jutalmát Kósa Péter c. r. törzszászlósnak, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály körzeti megbízottjának. Csuka László alpolgármester Ács dicséretét és jutalmát adta át Járóka Tibor r. főtörzsőrmesternek,

a Komáromi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály nyomozójának. László Kálmán polgármester Szákszend dicséretét és jutalmát adta át Fehér István c. r. törzszászlósnak, az Oroszlányi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály körzeti megbízottjának. Csonka László polgármester Bokod dicséretét és jutalmát adta át Schmölz Tamás c. r. főtörzszászlósnak, az Oroszlányi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály körzeti megbízottjának.

Dr. Maszlavér Petra polgármester asszony Naszály dicséretét és jutalmát adta át Árvai István r. főtörzsőrmesternek, a Tatai Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály körzeti megbízottjának. Simon László polgármester Kocs dicséretét és jutalmát adta át Németh Róbert r. főtörzsőrmesternek, a Tatai Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának körzeti megbízottjának. Vuts Norbert és Tűz András polgármesterek Ácsteszér és Cstaka dicséretét és jutalmát adták át Halász László c. r. főtörzszászlósnak, a a Kisbéri Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztályának körzeti megbízottját. György István polgármester Kerékteleki dicséretét és jutalmát adta át Csikár Attila c. r. zászlósnak, a Kisbéri Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának körzeti megbízottjának.

Beke Gyöngyi polgármester Császár dicséretét és jutalmát adta át Csizmadia László c. r. zászlósnak, a Kisbéri Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának körzeti megbízottjának. Szücs Attiláné polgármester Dad dicséretét és jutalmát adta át Soha János r. zászlósnak, az Oroszlányi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának körzeti megbízottjának. Kókai Rita polgármester Gyermely dicséretét és jutalmát adta át Lénárt Gyula c. r. főtörzszászlósnak, a Tatabányai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának körzeti megbízottjának.

Nyergesújfalu dicséretben és jutalomban részesítette Ládonyi Zsolt c. r. főtörzszászlóst, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Nyergesújfalui Rendőrőrs nyomozóját, valamint Nyiri Mariann r. hadnagyot, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Nyergesújfalui Rendőrőrs nyomozótisztjét. Lábatlan dicséretét és jutalmát Kovácsné Szemes Annamária rendvédelmi alkalmazott, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Nyergesújfalui Rendőrőrs ügykezelője érdemelte ki. Bajót és Süttő dicséretben és jutalomban részesítette Balogh Attila r. főtörzsőrmestert, az Esztergomi Rendőrkapitányság, Nyergesújfalui Rendőrőrs körzeti megbízottját. Ők jutalmukat a város által szervezett ünnepségen vették át.