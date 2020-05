Szent Flórián szobránál tartottak megemlékezést a sárisápi önkéntes tűzoltók

Flórián-napon, vagyis a tűzoltók védőszentjének névnapján kisebb megemlékezést tartottak az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp (ÖTES) tagjai.

Ifj. Szabó Imre parancsnok elmondta, hogy a tűzoltószertár felavatása óta most először tartottak ilyen összejövetelt a Szent Flóriánt ábrázoló szobornál. Az önkéntesek természetesen a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos egészségügyi ajánlásokat is betartották és úgy hajtottak fejet, illetve gyújtottak gyertyákat, hogy eközben is megtartották egymástól a kellő távolságot.

– Fontosnak tartottuk, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben is megálljunk egy percre és megemlékezzünk. A tűzoltóknál nem állt meg az élet, önkéntes és hivatásos társaink most is ugyanúgy teszik a dolgukat és riasztás esetén mindent megtesznek az emberekért és az ő biztonságukért – mondta ifj. Szabó Imre.

A helyszínen id. Szabó Imre köszönetet mondott a jelenlegi tagoknak, akikre minden körülmények között számíthatnak. A beszéd után egy kis koszorút is elhelyezett a szobornál.