Szabadnapos oroszlányi tűzoltó mentett életet a lángoló lebegő faluban

Még decemberben pusztított hatalmas tűz a bokodi lebegő falu stégein, ahol Czupár Tamás parancsnokhelyettes lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem történt tragédia.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A világhírű lebegő falu méltán híres természetes adottságairól. Kattintanak turistafotókat, de esküvői felvételek is készülnek, illetve reklámok és videoklipek, valamint magazinfotózáshoz is előszeretettel választják helyszínül az egymásba nyúló stégeket. Egészen más megvilágításból is napirendre került már a látványosság.

Talán nem túlzás azt állítani, 2016 óta nem telik el úgy év, hogy ne riasztanák a lánglovagokat egy-egy égő stéghez. Megkerestük Varga Mihály Sebestyén tűzoltó századost, megyei szóvivőt, aki a tűz gyors terjedésének vélt okairól is beszélt. Szerinte a stégek nagyon közel vannak egymáshoz, 2,5-3 méterre. A szakember szerint létezik egy másik ok is, a szóban forgó építmények fából készültek.

Legutóbb decemberben számoltunk be tűzesetről. Mint ismert, az egyik stég fatüzelésű kályhájának kéményének kivezető nyílása „elromlott” és nagyon hamar lángra kapott. Külön említésre való eset, több szempontból is. Nem elég, hogy további robbanásveszélyes anyagok voltak a házban, életek forogtak kockán. Czupár Tamás elsőként ért a helyszínre. Az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokhelyettesét telefonon értük utol, aki fontos részleteket is elárult a mentésről.

– Első dolgom az volt, hogy rádión tájékoztattam a vonuló egységeket, és azonnal erősítést kértem – emlékszik vissza. Látta, hogy a stég teljes terjedelmében ég, és szerencsére informálódni tudott a házigazdától, aki sikeresen kimenekült a lángok közül. Kedvese azonban a tűz fogságában rekedt. Szerencse, hogy Czupár Tamás – annak ellenére, hogy szabadnapos volt – mindig magánál hordja védő-, illetve munkaruháját, aminek nagy hasznát vette most is.

Pillanatok alatt felkapta a teraszon ájultan fekvő hölgyet, aki a combján és vádliján szerzett égési sérüléseket, és a partra vitte. Alig telt el pár perc, felrobbant az egyik, majd a másik gázpalack. Az életmentés után érkeztek meg a kecskédi, valamint a tatabányai egységek, akiknek 3 vízsugárral sikerült eloltaniuk a lángokat. Három stég forgott komoly veszélyben, áldozatokról szerencsére most sem tudunk beszámolni. Úgy tudjuk, a köznyelvben egy ideje már lobogó faluként említik a lebegő falut.