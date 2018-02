Durva kamionbaleset az M1-esen: mentőhelikopter vitte el az egyik sérültet

Három kamion ütközött az M1-es autópálya herceghalmi szakaszán február 26-án, kora délután. A helyszínen egy sávon halad a forgalom.

Az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán történt karambol okai egyelőre nem tisztázottak, úgy tudni, ráfutásos baleset történt. A rendőrség tájékoztatása szerint 13 óra után néhány perccel ütközött össze a három kamion, az elsődleges információk szerint a balesetben egy személy megsérült, őt a mentők kórházba vitték.

A VÉSZ katasztrófavédelmi applikáció arról ír, hogy mentőhelikopterrel vittek kórházba egy sérültet. A helyszínre a törökbálinti hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik a helyszínelés után áramtalanítják a járműveket, és megszüntetik a forgalmi akadályt.

Az Útinform arra is kitért, hogy a balesetben érintett járművek szerint csak a belső sávban lehet közlekedni, és érdemes azzal is számolni, hogy nem sokkal távolabb, a 31-es kilométerszelvényben az útburkolatot javítják, ezért oött is csak a belső sávon lehet közlekedni.