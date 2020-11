Nem ismerte el a gyilkosságot az a román-magyar férfi, akit egy oroszlányi nő meggyilkolásával vádolnak. Az ügyben pénteken tartottak előkészítő ülést a Tatabányai Törvényszéken.

A bíróság folyosóján látszólag türelmesen várta a tárgyalás kezdetét Farkas Éva, a meggyilkolt nő édesanyja. Azonban ez csak a látszat volt. A Kemma.hu-nak elárulta, hogy napok óta görcsben van a gyomra, éjjel pedig semmit sem aludt. Szeretett volna végre válaszokat kapni a kérdéseire.

– Nekem senki sem mondott semmit. Azóta sem tudjuk, hogy mi történhetett. Tudom, hogy a lányomat már semmi sem hozhatja vissza, de legalább valami magyarázatot szeretnék kapni. Bele a akarok nézni a férfi szemébe és megkérdezni tőle, hogy miért tette – mondta megtörten az édesanya, akinek azonban erre nem volt lehetősége.

Az anya nem hallgathatta meg a vallomást

A vádlott ugyanis jelenleg is letartoztatását tölti a székesfehérvári büntetés végrehajtási intézetben, a bíró videón rendelte el a meghallgatását. Ráadásul az édesanyát még a tárgyalóteremből is kiküldték. Mivel a bíró később tanúként szeretné kihallgatni, Éva nem lehetett jelen a férfi vallomásánál.

Mint arról korábban beszámoltunk: a vád szerint a férfi tavaly december 30-án délután találkozott össze egy oroszlányi itallerakat előtt Elizabettel, akit korábbról már ismert. Közösen bementek a boltba, ahol alkoholt és ásványvizet vásároltak, majd felmentek abba az oroszlányi lakásba, ahol a 36 éves nő szívességből lakhatott. A lakásban a vádlott és a sértett beszélgetni, italozni, csókolózni kezdett. Később a férfi lement a közeli dohányboltba és elment a téren lévő buliba is, ahonnan fél óra múlva tért vissza. Ezután eddig ismeretlen okból magához vett kettő darab kést, és azokkal közepesnél nagyobb erővel, 17 alkalommal a mellkasán és a hasán megszúrta a nőt, valamint 2 alkalommal elmetszette a nyakát. A férfi az asszony lakásából a gyilkosságot követően távozott. A gyanúsítottat január 3-án elfogták.

Sokkoló részletek derültek ki

Az előkészítő ülésen az ügyészség ismertette a vádat. Ebből kiderült, hogy a késszúrások roncsolták a májat, a tüdőt, a gyomrot és a szívet, de elvágta a nyaki ütőeret is. Majd a férfi 18 óra körül elhagyta a lakást. A holttestre csak másnap reggel talált rá a lakás tulajdonosa, ő értesíttette a rendőrséget is. Az ügyészség a férfire – ha az beismeri a tettét – életfogytiglan tartó fegyházbüntetést kért, amit legkorábban 25 év múlva lehetne felfüggeszteni.

A vádlott azonban kitartott ártatlansága mellett és nem kívánta módosítani a vallomását. Csak a személyes körülményeire vonatkozó kérdésekre volt hajlandó válaszolni.

Állítja, a Securitate tagja volt

Ebből kiderült, hogy Erdélyben született, de jelenleg már magyar-román kettős állampolgár. Gimnáziumot végzett és lakatos végzettsége van. A sorkatonaság után szolgált Afganisztánban is, ahol többek között kilőtt két tankot, amiért kitüntetést is kapott. Illetve tagja volt az egykori román kommunista diktatúra titkosszolgálatának, a Securitate-nak is. Az édesapja alkoholista volt, így már ő is fiatal kora óta italozott. De komolyan csak felesége halála után nyúlt az alkoholhoz. Elmondása szerint hétvégenként annyira sokat ivott, hogy filmszakadás szerűen több óra kiesett számára.

A meghallgatáson a bíró ismertette a februárban készített pszichológusi és pszichiáteri szakvéleményt is. Ezek szerint a vádlott intelligenciája átlagos, beszámítható állapotban van, a katonai szolgálat alatt nem érte poszttraumás stressz és alkoholfüggőségben sem szenved.

A férfi a szakértői vizsgálat során azt mondta, hogy nem emlékszik a történtekre. Azt elismerte, hogy felment Elizabettel a lakásba és ott ittak és akkori állítása szerint testi kapcsolatba is kerültek. Azonban utána már csak arra emlékszik, hogy a téren bulizik, majd onnan hazamegy. A pszichiáter szakvéleménye szerint azonban nem életszerű az, hogy csak a gyilkosság idejére nem emlékszik.

Mégsem sem volt szexuális kapcsolat

Az ülésen kiderült, hogy a vádlott első vallomásaiban azt állította, hogy nem emlékszik a történtekre. Csak júliusban módosított a vallomásán, azt állítva, hogy a börtönben jöttek vissza az emlékei.

Elmondása szerint nem volt közte és a nő között szexuális kapcsolat, hanem csak csókolóztak és italoztak Elizabettel, bár állította, korábban több is történt közöttük. Majd a lakásból elment a dohányboltba és a téren lévő buliba, onnan pedig csak fél óra múlva tért vissza. A lakás ajtaja csukva volt, de nem kulcsra zárva. Állítása szerint akkor már a nő halott volt. Hason feküdt a földön, a ruhája pedig akkor lett véres, amikor megpróbálta felébreszteni. Úgy emlékszik, hogy az italos üvegen és a hamutálon kívül nem nyúlt semmihez. Azt is elmondta, hogy miután rájött, hogy a nőt meggyilkolták, sokkot kapott és hazament. A rendőrséget pedig azért nem értesítette később sem, mert nem emlékezett arra, hogy mi történt.

Mivel a vádlott nem ismerte be a bűnösséget az előkészítő ülésen a bíró elrendelte a tárgyalás lefolytatását. Ami a szakértők és a tanuk meghallgatásával februárban fog elkezdődni.