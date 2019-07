Roxforti hangulatban kovácsolta csapattá a gyerekeket az esztergomi rendőrnő (videó, fotók)

Közbiztonsági ismeretek, obil és internet okos használata, tűzoltósági autó... majd egy hatalmas roxforti meccs volt a rendőrtábor menüje a Féjában.

Rendőrtábort szerveztek az esztergom-kertvárosi Féja Géza Közösségi Ház, melyet immár hatodik éve tart Néveri Péter Edvárdné, Valika, az Esztergomi Rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági főelőadója és Esztergom iskolarendőre. A rendőrnőt nemrég az ORFK is díjban is részesítette a közbiztonságra nevelésért végzett munkájáért.

A Féjában az óvodás és iskolás korosztályt tanította a biztonságra Vali rendőrnéni. Nagy hanggal és hatalmas energiával vetette a feladatba magát a rendőrnő. Munkájában ifjúsági segítők, az esztergom-kertvárosi polgárőrség és a művelődési ház munkatársai is támogatták, akik segítettek összekovácsolni a csapatot. Az első napon vegyes korosztály és az egymás számára ismeretlen gyereksereg összeszoktatása volt a program. Csapatokra osztották őket, és egy-egy segítő szárnyai alá terelte a gyerekeket Vali néni.

A tábor minden napján volt elméleti és gyakorlati „oktatás”, persze mindezt játékos formában. A gyerekek kisfilmeken keresztül tanultak a közbiztonságról, az egymásra figyelésről. Benti játékon a mobiltelefon és az internet okos használatáról tartottak vetélkedőt. Beszélgettek a drogokról, illetve a kicsik számára is veszélyes otthoni vegyszerekről, gyógyszerekről. emellett volt rendőr– és tűzoltóautó látogatás is. Utóbbin az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóság egy kivételével teljes állománya kivonult, és még a szirénát is bekapcsolták a gyerekek nagy örömére.

Emellett rengeteg kinti mozgásos feladatban mutathatták meg állóképességüket a gyerekek. És Vali néni nem kicsit hangos instrukciói mentén a csapatszellemre is megtanította a fiatalakat.

Az utolsó napon a négy csapattá osztott társaság Harry Potter történet hangulatában vetélkedhetett egész nap. És a csapattagokat is a roxforti hagyományoknak megfelelően, sipka segítségével osztották ki a ”házak„ között. A Griffendale, a Mardekár, a Hugrabug és a Hollóhát házak az udvaron egy hatalmas Kviddics-meccsel zárta a tábort. Sorverseny, lovaglás és cikesz elkapásának hatalmas hajráiban igazi együttműködés alakult ki a csapatokon belül, ahol a legkisebbeknek is volt feladata, és a nagyok akár csak hangos szurkolással is de segítették a ”leggyengébb láncszemet„ is.